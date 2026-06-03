هبوط جماعي للأسهم الأوروبية مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض جماعي واسع النطاق اليوم الأربعاء، في ظل ضغوط متزايدة على معنويات المستثمرين بعد مقترحات أمريكية جديدة لفرض تعريفات جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، في خطوة تعيد المخاوف من تصاعد التوترات التجارية العالمية وتداعياتها على النمو الاقتصادي.

وبدأ التعاملات مؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي على انخفاض 0.2% إلى 642.58 نقطة، وتشير بيانات العقود الآجلة للأسواق الأوروبية إلى بداية تداولات ضعيفة اليوم الأربعاء، مع تزايد حالة الحذر في الأسواق، عقب إعلان مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن مقترح لفرض رسوم جمركية إضافية قد تصل إلى 12.5% على واردات من نحو 60 اقتصاداً، من بينها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، بذريعة مواجهة ما وصفه بـ”عدم حظر السلع المنتجة باستخدام العمل القسري”.

تصعيد تجاري

ويأتي هذا التحرك في وقت حساس للأسواق العالمية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب تداعيات أي تصعيد جديد في السياسات الحمائية، وسط تحذيرات من أن فرض رسوم إضافية واسعة النطاق قد يضغط على سلاسل الإمداد العالمية ويؤثر على أرباح الشركات الأوروبية، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتجزئة والتصدير.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير إن عدم معالجة واردات السلع المرتبطة بظروف عمل غير عادلة “يخلق منافسة غير متكافئة على المستوى العالمي”، في إشارة إلى مبررات القرار الجديد.

ترقب سياسي

إلى جانب التوترات التجارية، يواصل المستثمرون مراقبة تطورات الأوضاع الجيوسياسية، خصوصاً ما يتعلق بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تقارير عن تصعيد متبادل رغم استمرار وقف إطلاق النار، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية ويعزز الطلب على الأصول الآمنة.

أداء الشركات

وفي أخبار الشركات، أعلنت مجموعة «إنديتكس» الإسبانية المالكة لعلامة «زارا» عن نتائج فصلية جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 5.8% لتصل إلى 8.7 مليار يورو، فيما سجل صافي الربح نمواً بنسبة 5.4% ليبلغ 1.38 مليار يورو.

ورغم الأداء الإيجابي للشركة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لدعم المعنويات العامة في الأسواق، في ظل هيمنة المخاوف الجيوسياسية والتجارية على اتجاهات المستثمرين.

بيانات أوروبية

وتترقب الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية المهمة اليوم، تشمل مؤشرات مديري المشتريات في إسبانيا، وبيانات البطالة وثقة الأعمال في روسيا، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي في النمسا، والتي يُنتظر أن تقدم إشارات إضافية حول مسار التعافي الاقتصادي في المنطقة.

ويأتي هذا المشهد في وقت حساس للأسواق الأوروبية التي تواجه مزيجاً من الضغوط التجارية والجيوسياسية، ما يرجح استمرار التقلبات على المدى القصير.