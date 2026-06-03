الأسواق العالمية تواصل الصعود بزخم الذكاء الاصطناعي

تشهد الأسواق المالية العالمية موجة صعود قوية مدفوعة بزخم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث واصل المستثمرون ضخ السيولة في أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق والحوسبة المتقدمة، ما دفع مؤشرات رئيسية في آسيا وأمريكا إلى مستويات تاريخية جديدة، في مشهد يعكس اتساع دورة التفاؤل في الاقتصاد العالمي رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الطاقة.

وسجل مؤشر نيكاي 225 الياباني قفزة تاريخية بتجاوزه مستوى 68 ألف نقطة للمرة الأولى، في جلسة تداول اتسمت بزخم شرائي واسع عقب الأداء القياسي للأسهم الأمريكية في وول ستريت، والتي واصلت بدورها تسجيل قمم جديدة مدعومة ببيانات اقتصادية قوية ونتائج أعمال إيجابية لشركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي منتصف جلسة التداول، ارتفع نيكاي بنسبة 2.9% ليصل إلى 68,634.74 نقطة، مع تصدر أسهم قطاع أشباه الموصلات المكاسب، إذ قفز سهم شركة «طوكيو إلكترون» بنسبة 13.4%، بينما ارتفع سهم «أدفانتيست» بنحو 5.9%، في انعكاس مباشر لموجة الطلب العالمي المتصاعد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعدات تصنيع الرقائق.

وجاء هذا الأداء في ظل استمرار الإقبال العالمي على أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي باتت المحرك الرئيسي لموجة الصعود في الأسواق، حيث عززت توقعات الطلب على مراكز البيانات والحوسبة السحابية من شهية المخاطرة لدى المستثمرين، رغم التحذيرات المتزايدة من تضخم تقييمات بعض الشركات.

وفي الولايات المتحدة، واصلت مؤشرات «وول ستريت» تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1% إلى 7,609.78 نقطة، بينما صعد مؤشر داو جونز 0.4% إلى 51,307.79 نقطة، وحقق ناسداك مكاسب طفيفة ليغلق عند 27,093.90 نقطة، مع تسجيل المؤشرات الثلاثة قمماً تاريخية جديدة.

صعود أسهم الرقائق

وبرزت أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي كأكبر الرابحين، حيث قفز سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» بنسبة 19.5% بعد نتائج أعمال فاقت التوقعات، فيما سجل سهم «مارفيل تكنولوجي» قفزة حادة بلغت 32.5%، في أفضل أداء يومي له منذ إدراجه، مدعوماً بتوقعات توسع الطلب من شركات مراكز البيانات العملاقة.

كما واصلت شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا تعزيز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وسط تقديرات بأن موجة الإنفاق الحالية قد تعيد تشكيل سلاسل القيمة العالمية في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.

تباين الأسواق الآسيوية

في المقابل، شهدت بقية الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً، إذ تراجع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.7% إلى 25,596.92 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4% إلى 4,092.53 نقطة. وفي أستراليا، صعد مؤشر «S&P/ASX 200» بنسبة 0.9%، بينما ارتفع مؤشر تايكس التايواني بنحو 2%، في حين تراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 1.1%.

أسعار النفط والعملات

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، حيث صعد خام برنت إلى 97.10 دولاراً، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 94.93 دولاراً، مدعوماً بتقلبات جيوسياسية مستمرة في المنطقة ومخاوف تتعلق بإمدادات الطاقة.

أما في أسواق العملات، فقد تجاوز الدولار الأمريكي مستوى 160 يناً لفترة وجيزة قبل أن يتراجع إلى 159.90 يناً، في ظل استمرار التقلبات المرتبطة بتوقعات السياسة النقدية وحركة رؤوس الأموال العالمية.

ورغم الزخم القوي، تتصاعد تساؤلات في أوساط المستثمرين حول استدامة هذه الموجة، في ظل ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى، وتزايد الإنفاق الرأسمالي على مشاريع الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثير مخاوف من تشكل فقاعة محتملة، في وقت يعتمد فيه صعود الأسواق بشكل متزايد على توقعات النمو المستقبلي أكثر من النتائج الفعلية الحالية.

وتشير المعطيات الراهنة إلى أن الأسواق العالمية باتت تتحرك في دورة يقودها الذكاء الاصطناعي، حيث تتداخل العوامل التقنية والاقتصادية والجيوسياسية في رسم اتجاهات المستثمرين، وسط توقعات باستمرار التقلبات مع بقاء الزخم الإيجابي قائماً على المدى القصير.