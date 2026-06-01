«وول ستريت» قرب مستويات قياسية وأوروبا تتراجع

​استهلت المؤشرات الرئيسة ‌في «وول ​ستريت» تداولات الاثنين قرب مستويات قياسية، في الوقت الذي ⁠يقيم فيه المستثمرون تأثير أحدث خطوات شركة «إنفيديا» في ‌مجال الذكاء الاصطناعي وتزايد الشكوك ‌بشأن اتفاق لإنهاء الحرب بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران. وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.80 %، وصعد مؤشر «⁠ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.48 %، في حين تراجع مؤشر ‌«داو جونز» الصناعي بنسبة ​0.07 %.

في المقابل، تراجعت الأسهم الأوروبية، إذ ​أدى تفاقم التوتر في الشرق الأوسط إلى ‌تراجع الآمال في ​انتهاء الصراع قريباً، في حين ركز المستثمرون أيضاً على أخبار الصفقات التي شملت شركة إيزي جيت البريطانية ومجموعة يونيفرسال ميوزيك المدرجة في بورصة أمستردام. وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.40 %، وانخفض مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.45 %، وهبط مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.68 %، ونزل مؤشر «ستوكس» الأوروبي بنسبة 0.76 %.

وفيما يتعلق بأنباء الاندماج والاستحواذ، قفز سهم إيزي جيت ⁠11 % بعد أن أعلنت شركة الطيران البريطانية الاقتصادية أنها لم تتلقَ أي عرض استحواذ من شركة الاستثمار الأمريكية كاسل ليك، لكنها ستنظر في أي عرض إذا تم تقديمه. وأوضحت الشركة الاستثمارية ‌أنها في المراحل الأولى من دراسة عرض محتمل للاستحواذ على الشركة. وتراجعت ​أسهم شركة يونيفرسال ميوزيك جروب 1.5 % بعد أن رفضت الشركة عرض استحواذ غير مرغوب فيه من شركة بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت التابعة لبيل أكمان.

وفي طوكيو، تجاوز مؤشر «نيكاي» الياباني عتبة 67000 نقطة للمرة الأولى بدفعة من أسهم مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، في حين تجاوزت ‌مجموعة سوفت ​بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة، شركة تويوتا موتور لتصبح الشركة الأعلى قيمة في البلاد. وارتفع المؤشر 1.4 % ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 67231.28 نقطة قبل أن ينهي الجلسة مرتفعاً 0.91 % عند 66934.33 نقطة. ووفرت مجموعة سوفت بنك أكبر دعم للمؤشر «نيكاي»، إذ قفز سهمها 14 % مضيفاً ⁠845 نقطة إلى مكاسب المؤشر، بما يزيد على صافي الارتفاع الكلي للمؤشر البالغ 605 نقاط.