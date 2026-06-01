تفعيل الربط الإلكتروني بين بورصة عمّان وسوق أبوظبي عبر "تبادل"

رويترز

أطلقت مؤسسات ​سوق رأس المال الأردني الاثنين، ​بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة "تبادل".

وبحسب بيان صادر عن بورصة عمّان، ⁠تهدف الخطوة إلى تعزيز التكامل بين الأسواق المالية الإقليمية وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص الوصول ‌إلى الأسواق المالية عبر التداول البيني بواسطة شركات الوساطة المالية.

وقال عماد ‌أبو حلتم، رئيس مجلس مفوضي ‌هيئة الأوراق المالية الأردنية، إن تفعيل ‌الربط الإلكتروني ‌بين السوقين "يسهم في تعزيز السيولة ورفع كفاءة الأسواق ​المالية وتوفير ‌فرص استثمارية ​أوسع".

وأشار عبدالله النعيمي ⁠الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن منصة تبادل "تمثل ​نموذجا ⁠متقدما ⁠للتكامل بين الأسواق المالية، وتسهم في تسهيل وصول المستثمرين وشركات الوساطة إلى ⁠الأسواق الأعضاء ضمن بيئة تداول متطورة وآمنة".

وتهدف منصة "تبادل"، التي أطلقتها سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2022، إلى تسهيل تداول الأوراق المالية ‌بين الأسواق الأعضاء، وتضم تبادل في عضويتها أيضا ​بورصة مسقط وبورصة البحرين وبورصة استانة الدولية وبورصة قازاخستان وسوق أرمينيا للأوراق المالية.