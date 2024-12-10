سهم «طلبات» يرتفع 7.5% في بداية تداولاته بسوق دبي

ارتفع سهم «طلبات» بنحو 7.5% إلى 1.72 درهم في الدقائق الأولى لإدراجه في سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، بسيولة ناهزت 500 مليون درهم.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي للشركة عند 1.60 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً.

وكانت الشركة قد طرحت بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، 20% من أسهمها وهو ما يعادل 4657.65 مليون سهم من الأسهم العادية، وانتهى في 27 نوفمبر بالنسبة للمستثمرين الأفراد وفي 28 نوفمبر بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وسجل الطرح إنجازاً قياسياً بصفته أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجية عالمياً في عام 2024، حتى الآن، وأكبر طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، حتى الآن، وأول طرح عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي.