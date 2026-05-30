«التكنولوجيا» تحلّق بالأسهم الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية وشهرية، بدعم من الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتقارير التي تشير إلى التهدئة في الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات، لامست المؤشرات الرئيسة الثلاثة مستويات قياسية جديدة، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2% لمؤشر ناسداك المركب، وبنحو 1% لكل من ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز.

وعلى الصعيد الشهري، يتجه مؤشر ناسداك المركب نحو تسجيل مكاسب بنحو 8%، مقابل 5% لستاندرد آند بورز، و2% لمؤشر داو جونز.

من جانبها حذّرت ميشيل بومان، عضوة مجلس محافظي الفيدرالي، من تسرع صناع السياسة في رفع الفائدة استجابة للارتفاع الحالي في أسعار السلع، الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت خلال مؤتمر عُقد في آيسلندا، إن الاستجابة للارتفاع المؤقت في أسعار الطاقة تُضيف قيوداً غير مبررة على السياسة النقدية، ما يُؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي وظروف سوق العمل.

وأضافت أن الأبحاث تُظهر أنه عند الاستجابة لصدمات الطاقة المؤقتة، يجب ألا تكون السياسة النقدية مفرطة في التشدد، مشيرة إلى أن رد الفعل يجب أن يعتمد على مدة النزاع مع إيران.

وسجلت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً خلال أبريل، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية.

وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت 6.2% خلال أبريل الماضي إلى ما يعادل 622 ألف مسكن سنوياً، بعد ارتفاعها 3.4% إلى ما يعادل 663 ألف مسكن سنوياً خلال مارس، وفقاً للبيانات المعدلة.

وجاء التراجع الحاد، نتيجة الانخفاض الكبير للمبيعات في الغرب الأوسط الأمريكي حيث انخفضت 25%.

كما تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي، 12.9% وفي الجنوب 9.8%، في حين زادت المبيعات في الغرب 18.7%.