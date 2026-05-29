صعود الأسهم الأسيوية إثر توقعات بتراجع حدة حرب إيران

وصلت الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية لمستويات قياسية جديدة فيما صعدت الأسهم الأسيوية اليوم الجمعة، إثر التوقعات أن الولايات المتحدة وإيران سوف توافقان على تمديد وقف إطلاق النار في حربهما لمدة 60 يوما.

وتراجعت أسعار النفط، ولكنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب مع استمرار غلق مضيق هرمز بشكل كبير.

وقفز مؤشر نيكاي 225 الياباني بواقع 5ر2 % ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 50ر66329 نقطة، فيما كشفت البيانات التي نشرت اليوم الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان لشهر مايو ارتفع ببطء أكثر مما توقعه خبراء الاقتصاد.

وقفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبية بواقع 6ر3 % ليصل إلى 15ر8476 نقطة ليغلق بذلك عند أعلى مستوى على الإطلاق، فيما عززت شركات التكنولوجيا المكاسب بفضل الازدهار العالمي في الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم سامسونج إلكترونكس، الرائدة في البلاد، إلى 8ر5 %.

وارتفع مؤشر هانج سانج في هونج كونج بواقع 9ر0 % ليصل إلى 38ر25222 نقطة بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بواقع 9ر0 % ليصل إلى 56ر4063 نقطة.

وفي أستراليا، ارتفع مؤشر إس أند بي/أيه إس إكس 200 بواقع 6ر1 % ليصل إلى 70ر8731 نقطة.

وفي تايوان، ارتفع مؤشر تايكس بواقع 5ر2 %. وانخفض مؤشر سينسكس الهندي بواقع 2ر0 %.

وانخفض سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي، بواقع 2ر1 % في وقت مبكر من اليوم الجمعة ليصل إلى 57ر91 دولاراً للبرميل. وجرى تداوله بنحو 70 دولارا للبرميل في أوائل فبراير قبل الحرب. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بواقع 5ر1 % ليصل إلى 56ر87 دولارا للبرميل.