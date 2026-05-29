أسهم أوروبا تتجه لإنهاء ​الشهر على مكاسب

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وتتجه لإنهاء ​الشهر على مكاسب، في وقت يشعر فيه ‌المستثمرون ببعض ​الارتياح بسبب توقعات بإمكانية الموافقة على مقترح اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط واستعادة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت مصادر إن المقترح لم يحصل بعد على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا يتناول ⁠القضايا الأكثر تعقيدا مثل البرنامج النووي الإيراني.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 626.91 نقطة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية.

واقترب ‌المؤشر هذا الأسبوع من مستوياته القياسية المرتفعة، وفي طريقه لتسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي، لكن تصاعد التوتر ‌في الشرق الأوسط حد من تسجيله المزيد من ‌الصعود.

وانخفضت أسعار النفط الخام، الذي تحتاجه أوروبا ‌بشدة بالنظر لما تعانيه من ‌نقص في الطاقة، وفي طريقها لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ شهرين.

وبدأت أسعار ​الطاقة المرتفعة في ‌التأثير على ​المستهلكين، إذ أظهرت تقديرات أولية ⁠من فرنسا تسارع التضخم في مايو مقارنة بالشهر السابق. ومن المقرر صدور قراءات التضخم من ألمانيا وإيطاليا في ​وقت ⁠لاحق من ⁠اليوم.

وكان قطاع شركات الدفاع من بين القطاعات الأفضل أداء بتحقيق مكاسب وصلت إلى 1.4 بالمئة. وتصاعد التوتر بين ⁠روسيا وأوكرانيا، وأعلنت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي أن طائرة مسيرة أصابت شخصين في مدينة بجنوب شرق البلاد خلال هجوم روسي ليلي على كييف.

وعادة ما ترتفع أسهم شركات الدفاع عندما يتزايد التوتر الجيوسياسي، ‌إذ يتوقع المستثمرون طلبا أقوى على المدى القريب على العتاد والخدمات العسكرية.

وسجل ​سهم شركة سي.تي.إس إيفينتيم الألمانية لتوزيع التذاكر قفزة بنسبة 11 بالمئة بعد أن قالت إن إيراداتها نمت 23 بالمئة في الربع الأول من 2026، مدفوعة بالطلب ​القوي.