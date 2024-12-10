سوق دبي يتماسك قرب مستوى 4850 نقطة

لامست رسملة سوق دبي المالي حاجز 800 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مدعومة بمكاسب أسهم قطاع الصناعة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي بختام تعاملات أمس نحو 3.712 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.913 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و798.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ1.5 مليار درهم أمس، موزعة بواقع 967.13 مليون درهم في سوق أبوظبي، و524.85 مليون درهم في سوق دبي.

وتماسكت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، ليغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 4848.11 نقطة، منخفضاً بـ0.13 %، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9251.44 نقطة، متراجعاً بـ0.16 %.

واستحوذ سهم «ديوا» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة 107.9 ملايين درهم تعادل 20.6 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 524.85 مليون درهم، ليرتفع السهم 1.08 %، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 81.48 مليون درهم مغلقاً عند 9.51 دراهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 69.65 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 228.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 158.7 مليون درهم.

وقفز في سوق أبوظبي سهم مجموعة مير بـ156.9 %، بعد صعوده في أول جلسة تداول له بعد إدراجه بسوق أبوظبي بنسبة 391.4 % عند 5.70 دراهم، مقارنة بسعر الاكتتاب 1.16 درهم.