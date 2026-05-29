نيكاي يتجه إلى أعلى مستوياته مدفوعاً بالتفاؤل حيال إنهاء حرب إيران

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة متجها ​صوب أعلى مستوياته المسجلة بفضل تجدد التفاؤل حيال التوصل ‌إلى اتفاق ​سلام في الشرق الأوسط في الأمد القريب، والحماسة تجاه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في أعقاب الأرباح القوية التي أعلنتها شركة ديل تكنولوجيز.

وتقدم نيكاي 2.1 بالمئة في التعاملات المبكرة إلى 66041.83 نقطة، مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق ⁠والذي سجله يوم الأربعاء عند 66428.81 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة إلى 3961.31 نقطة، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه يوم الأربعاء عند 3971.77 ‌نقطة.

وأبلغت مصادر رويترز بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود على الملاحة في مضيق هرمز، ‌لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق ‌عليه حتى الآن وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه ‌لم يتم الانتهاء منه ‌بعد.

وشهدت الأسهم تقلبات في الأيام الماضية نتيجة الأنباء المتضاربة حول التقدم في المفاوضات بين ​واشنطن وطهران، لكن ‌على أساس أسبوعي، ​يتجه نيكاي وتوبكس لتحقيق مكاسب ⁠4.1 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.

وتفوق المؤشر نيكاي في الأداء إلى حد كبير بسبب التركيز الكبير على أسهم شركات التكنولوجيا والثقل ​الكبير ⁠لبعض الشركات المفضلة ⁠في مجال الذكاء الاصطناعي مثل سوفت بنك جروب التي قفز سهمها 5.9 بالمئة اليوم الجمعة.

وقبل يوم، رفعت ديل توقعاتها السنوية ⁠للإيرادات والأرباح مما يدل على أن توسع مراكز البيانات لدى العملاء يغذي الطلب على خوادم الشركة المُحسّنة للذكاء الاصطناعي.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، ارتفع 173 وانخفض 50 بينما بقي سهمان دون تغيير.

وزاد سهم سومكو لصناعة السيليكون ‌بأكثر من 18 بالمئة، ليصبح أكبر الرابحين في المؤشر من حيث النسبة المئوية.

ومع ​ذلك، لم تستفد جميع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي من ارتفاع سهم ديل إذ انخفض سهما شركتي فوجيكورا وفوروكاوا إلكتريك لتصنيع كابلات مراكز البيانات بنسبتي 6.2 بالمئة و4.6 بالمئة على ​الترتيب، ليصبحا الأسوأ أداء على ‌نيكاي.