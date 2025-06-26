الأسهم العالمية تواصل مكاسب نهاية التوترات الجيوسياسية

ارتفع مؤشر الأسهم الأمريكية في وول ستريت،أمس، حيث زاد «ستاندرد آند بورز 500» بشكل طفيف، وسط مراقبة المستثمرين ما إذا كان المؤشر القياسي سيعود إلى أعلى مستوياته التاريخية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% ليتداول بأقل من 1% عن مستوى 6,147.43 نقطة وهو الرقم القياسي اليومي المسجل في 19 فبراير. كما كان قريباً من أعلى مستوى إغلاق تاريخي له عند 6,144.15 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6% أو 129 نقطة، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 47 نقطة، أو 0.1%.

أسهم أوروبية

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية مع انخفاض عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بفضل التوقعات باستمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وصعد المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.2% إلى 542.12 نقطة. وارتفعت مؤشرات أوروبية رئيسة أخرى، باستثناء المؤشر الإسباني الذي تراجع 0.3%.

واستقر «داكس» الألماني عند 23655 نقطة، أضاف «فوتسي 100» البريطاني 0.25% عند 8783 نقطة، وارتفع «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.45% عند 7650 نقطة.

وقادت أسهم شركات السيارات الأوروبية مكاسب القطاعات بصعودها 1.2%، وارتفع قطاع شركات الصناعات الدفاعية 0.9%، إلا أن أسهم شركات الإعلام تراجعت 0.6 بالمئة. وقفز سهم شركة ستيلانتيس لصناعة السيارات 3.4% بعد أن رفعت شركة جيفريز للوساطة تصنيفه من «احتفاظ» إلى «شراء».

مؤشرات يابانية

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوياته في أكثر من 4 أشهر إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأمريكية التي حققت مكاسب خلال الليل.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.39% إلى 38942.07 نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه عند الإغلاق منذ 19 فبراير، بعدما تأرجح بين المكاسب والخسائر الطفيفة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.03% إلى 2782.24 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث بشركة تاتشيبانا للأوراق المالية «تأرجح نيكاي بين المكاسب والخسائر اليوم مع سعي المستثمرين لجني الأرباح من المكاسب التي حققوها في الجلسة السابقة».

وأضاف «لكن المؤشر يظهر اتجاهاً صعودياً الآن، وما دام أننا لا نرى أي أخبار سلبية، فإن المستثمرين يرغبون في شراء الأسهم لتغطية مراكزهم القصيرة».

وأنهى نيكاي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية لينهي تداولات الثلاثاء على ارتفاع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق متتبعة مكاسب 3.8% في مؤشر فيلادلفيا الأمريكي لأشباه الموصلات.

وزاد سهم أدفانتست 3.32% وارتفع سهم طوكيو إلكترون 3.26%، مقدمين أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

إلا أن سهم سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا هبط 1.73% ليشكل أكبر ضغط على نيكاي.

وهوى سهم أوليمبوس لتصنيع المعدات الطبية 10.6% بعد أن أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيراً مهماً بخصوص استيراد بعض الأجهزة من الشركة، وخسر سهم تويوتا موتور 1.18%.

مؤشرات الصين

وارتفعت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين عند نهاية تعاملات الأربعاء، مع تفاؤل المستثمرين في الأسواق العالمية عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وصعد مؤشر «شنتشن المركب» بنسبة 1.4% عند 2051 نقطة، وزاد مؤشر «شنغهاي المركب» 1% عند 3455 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر، فيما أضاف مؤشر «سي إس آي 300» نحو 1.45% عند 3960 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 20 مارس.

وأعرب رئيس مجلس الدولة الصيني «لي تشيانج»، عن ثقته بقدرة بلاده على الحفاظ على «معدل نمو سريع نسبياً»، بالتزامن مع انتقالها من نموذج اقتصادي قائم على التصنيع إلى اقتصاد يقوده الاستهلاك المحلي، بحسب «رويترز».