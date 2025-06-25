التقييم المتباين للمستثمرين حول انتهاء توترات المنطقة يضغط على الأسواق الأمريكية والأوروبية

أدى التقييم المتباين للمستثمرين حول انتهاء توترات المنطقة إلى الضغط على الأسواق الأمريكية والأوروبية التي شهدت تراجعاً في أغلب مؤشارتها الرئيسية.

ففي «وول ستريت»، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.40%، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07%، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.18%.

كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تقييم المستثمرين هشاشة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ومع تحول الاهتمام إلى الموعد النهائي الوشيك لقرار تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفقد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي قوته الدافعة بعد أن حقق أفضل قفزة يومية له في أكثر من شهر الثلاثاء منخفضاً 0.74%، مع موجة تراجع في معظم القطاعات، بينما تقدمت أربعة قطاعات فقط.

وانخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.61%، وتراجع مؤشر «فايننشال تايمز» الألماني بنسبة 0.46%، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.76%.

وفي غضون ذلك يترقب المستثمرون الموعد النهائي لقرار تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية في الثامن من يوليو، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي جاهداً للتوصل إلى اتفاقيات تجارية. وتقدم المؤشر الفرعي لقطاع السيارات الأوروبية 1.3%.

وأظهرت بيانات ارتفاع مبيعات السيارات في مايو 1.9% على أساس سنوي. وارتفع سهم «ستيلانتس» 3% بعد أن رفعت جيفريز توصيتها لسهم شركة صناعة السيارات من «احتفاظ» إلى «شراء».

وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني عند أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر اليوم الأربعاء إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأمريكية التي حققت مكاسب خلال الليل. وارتفع المؤشر 0.39% إلى38942.07‭‭ ‬‬ نقطة.