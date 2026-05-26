«إس آند بي 500» يسجل مستوىً قياسياً جديداً

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الثلاثاء، ليلامس مؤشر «إس آند بي 500» مستوى قياسيًا جديدًا عند 7519 نقطة، على الرغم من تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتلقت «وول ستريت» دعمًا خلال التعاملات من أسهم شركات الرقائق، حيث قفز سهم «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 12.18% إلى 842.95 دولار، بعدما أشار بنك «يو بي إس» إلى إمكانية ارتفاع السهم بأكثر من 100% بفضل اتفاقيات الشركة طويلة الأجل. كذلك ارتفع مؤشر «داوجونز» بنسبة 0.08 %، وكذلك صعد مؤشر«ناسداك» بنسبة 1.34 %.

يذكر أن «وول ستريت» أغلقت أبوابها يوم أمس بمناسبة عطلة يوم الذكرى، وذلك بعدما ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» في الأسبوع الماضي بنسبة 0.9% محققًا أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر 2023.