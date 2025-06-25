نيكاي عند أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر





أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر اليوم الأربعاء إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأمريكية التي حققت مكاسب خلال الليل.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.39 بالمئة إلى 38942.07‭‭ ‬‬نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه عند الإغلاق منذ 19 فبراير، بعدما تأرجح بين المكاسب والخسائر الطفيفة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 بالمئة إلى 2782.24 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث بشركة تاتشيبانا للأوراق المالية "تأرجح نيكاي بين المكاسب والخسائر اليوم مع سعي المستثمرين لجني الأرباح من المكاسب التي حققوها في الجلسة السابقة".

وأضاف "لكن المؤشر يظهر اتجاها صعودياً الآن، وما دام أننا لا نرى أي أخبار سلبية، فإن المستثمرين يرغبون في شراء الأسهم لتغطية مراكزهم القصيرة".

وأنهى نيكاي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية لينهي تداولات أمس الثلاثاء على ارتفاع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وبدا وقف إطلاق النار هشاً وسط تبادل الاتهامات بخرقه.

ومع ذلك، رأى المستثمرون أنباء وقف القتال مؤشراً على خفض التوتر مما دفع الأسهم الأمريكية للارتفاع بأكثر من واحد بالمئة خلال الليل.

وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق متتبعة مكاسب 3.8 بالمئة في مؤشر فيلادلفيا الأمريكي لأشباه الموصلات.

وزاد سهم أدفانتست 3.32 بالمئة وارتفع سهم طوكيو إلكترون 3.26 بالمئة، ليقدما أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

إلا أن سهم سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا فهبط 1.73 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على نيكاي.

وهوى سهم أوليمبوس لتصنيع المعدات الطبية 10.6 بالمئة بعد أن أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيراً مهماً بخصوص استيراد بعض الأجهزة من الشركة، وخسر سهم تويوتا موتور 1.18 بالمئة.