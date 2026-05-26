39 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية في 17 جلسة

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 39 مليار درهم خلال مايو (17 جلسة)، منها 22.8 مليار درهم في سوق أبوظبي، و16.3 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 12.2 مليار سهم، عبر تنفيذ 778.2 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة جاوزت 4.95 مليارات درهم، تلاه «طلبات» بـ1.15 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 989.12 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5757 نقطة، متراجعاً بـ0.15% في شهر.

وخلال شهر مايو، ارتفعت أسهم سلامة 28.9%، والصناعات الوطنية القابضة 24.55%، وطلبات 23.6%، والنعيم القابضة 14.9%، وباركن 10.6%، وزاد دبي الوطنية للتأمين 8.2% والوطنية للتأمينات العامة 7.8% وبنك المشرق 7.4%

كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9701 نقطة منخفضاً 0.76% خلال شهر مايو.

وتصدر «أدنوك للحفر» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة تجاوزت ملياري درهم في 17 جلسة، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 1.9 مليار درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 1.86 مليار درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 17 جلسة أسهم سبيس 42 18%، وأبوظبي لبناء السفن 16.5%، وإشراق للاستثمار 14.7%، والخليج الاستثمارية 14.6%، ومنازل 13.8%.

وعلى مستوى الأداء اليومي، ارتفعت أسهم الإمارات في آخر جلسات شهر مايو قبيل عطلة عيد الأضحى، وزاد مؤشر سوق دبي 1.14% إلى 5757 نقطة، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.45% إلى 6701 نقطة.