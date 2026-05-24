الأسواق العالمية تنهي أسبوعاً أخضر بمكاسب جماعية

فتحت المستجدات الجيوسياسية في المنطقة والتضارب العديد من السيناريوهات بشأن تطورات حرب إيران في ظل مؤشرات متباينة صادرة عن الجانبين الأمريكي والإيراني بخصوص مدى التقدم المحرز في التوصل لاتفاق تسوية.

وبدعم من إشارات صادرة عن الولايات المتحدة بشأن ما وُصف بـ«مؤشرات جيدة» للتوصل لاتفاق محتمل مع إيران يُنهي الحرب، انتعشت مؤشرات الأسهم في «وول ستريت»، وبرزت العديد من السيناريوهات سعّرت الأسواق خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو، وكذلك في أوروبا، وبدعمٍ من مكاسب أسهم التكنولوجيا.

فيما شهدت المؤشرات الآسيوية الرئيسة تبايناً في الأداء. وانعكست تلك المؤشرات على أسواق النفط؛ بعد أن سجلت العقود الآجلة لخام «برنت» والخام الأمريكي خسائر أسبوعية بنحو 8 %، فيما لا تزال قائمة المخاوف المرتبطة بدخول أسواق النفط «منطقة حمراء» قريبة مع نضوب المخزونات العالمية.

مكاسب في «وول ستريت»

في «وول ستريت»، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسة مكاسب أسبوعية متفاوتة، بقيادة «داو جونز» الذي أنهى التعاملات عند مستوى قياسي وصولاً للنقطة 50579.70، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 49526.17 نقطة، وبمكاسب أسبوعية 2.13 %.

أما بالنسبة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» فقد سجل أسبوعه الثامن من المكاسب، منهياً التعاملات عند مستوى 7473.47 نقطة، مقارنة مع 7408.50 نقاط الأسبوع الماضي، وبارتفاع 0.88 %.

كذلك سجل مؤشر «ناسداك» المركب مكاسب أسبوعية بنسبة 0.45 % وصولاً إلى مستوى 26343.97 نقطة، مقابل 26225.145 نقطة الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لأداء مجموعة من أبرز الأسهم في «وول ستريت»، فقد سجلت إنفيديا خسارة أسبوعية بنسبة 4 % تقريباً، فيما ارتفعت أسهم «أبل» بنحو 3 %، وصعدت أسهم «أمازون» بنسبة 1 % تقريباً، وكذلك «تسلا».

محصلة خضراء في أوروبا

وسجلت المؤشرات الأوروبية محصلة خضراء خلال الأسبوع، مع تركيز المستثمرين على التطورات المرتبطة بحرب إيران، فضلاً عن مفاوضات أوروبية روسية محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وسجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مكاسب أسبوعية بنسبة 3 % ليصل في الختام إلى مستوى 625.12 نقطة، مقارنة مع 606.92 نقاط عند إغلاق الأسبوع السابق.

ويعد هذا المستوى أعلى مستوى للأسهم الأوروبية في أكثر من شهر بفضل الأداء الإيجابي لأسهم التكنولوجيا، فضلاً عن تحسن معنويات المستثمرين حيال فرص المخاطرة على خلفية التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي حرب إيران.

وفي أكبر اقتصاد بأوروبا، أنهى مؤشر «داكس» الألماني تعاملات الأسبوع عند مستوى 24888.56 نقطة، مقابل إغلاقه الأسبوع المنصرم عند 23950.57 نقطة، بمكاسب قاربت 4 %. وفي فرنسا، أنهى مؤشر «كاك» تعاملات الأسبوع عند النقطة 8115.75، مقابل 7952.55 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع السابق في 15 مايو، بارتفاع 2 % تقريباً.

كما سجل مؤشر «فوتسي» البريطاني مكاسب أسبوعية أيضاً، منهياً التعاملات عند مستوى 10466.26 نقطة، مقابل 10195.37 نقطة الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 2.6 %.

تباين في آسيا

وفي آسيا، سجلت المؤشرات الرئيسة أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو، ليتصدر مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 4.73 %، منهياً التعاملات عند مستوى 7847.71 نقطة، مقابل 7493.18 نقطة بنهاية الأسبوع المنصرم.

كذلك سجل مؤشر «نيكاي» الياباني مكاسب أسبوعية بنسبة 3.14 %، ليصل في الختام إلى مستوى 63339.07 نقطة، مقابل 61409.29 نقاط في الأسبوع المنتهي في 15 مايو. وفي هونغ كونغ، خالف مؤشر «هانج سينج» الاتجاه مسجلاً خسارة أسبوعية بنسبة 1.37 %، مغلقاً عند مستوى 25606.03 نقاط، مقارنة مع 25962.73 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.