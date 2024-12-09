ارتفاع الأسهم السعودية وتراجع المؤشر القطري

أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع أمس وسط توقعات مستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر بعد النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة خلال نوفمبر، في حين تراجع المؤشر القطري.

وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بنحو 227 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن زادت بنحو 36 ألفاً في أكتوبر، في شهر شهد أحوالاً جوية سيئة وإضرابات. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بنحو 200 ألف. ويتوقع المتعاملون الآن فرصة نسبتها 87 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ديسمبر ارتفاعاً من 72 بالمئة قبل صدور بيانات الوظائف.

ولقرارات المركزي الأمريكي تأثير كبير في السياسة النقدية في منطقة الخليج لأن عملات معظم دولها مربوطة بالدولار.

وزاد المؤشر السعودي 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 2.3 بالمئة. وأظهرت بيانات حكومية، أمس، أن اقتصاد السعودية نما 2.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام بدعم من زيادة الأنشطة غير النفطية.

من ناحية أخرى، تراجع المؤشر القطري 0.3 بالمئة متأثراً بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.9 بالمئة. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، السبت، إن بلاده لا تشعر بالقلق إزاء تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب برفع سقف صادرات الغاز الطبيعي المسال، مضيفاً أن قطر ستتعامل مع أي منافسة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.7 بالمئة بدعم من قفزة سهم المصرية للاتصالات 4.9 بالمئة. وتوقع استطلاع نُشر أمس انخفاض التضخم بمصر في نوفمبر قليلاً إلى 26.4 بالمئة مع تراجع أسعار المواد الغذائية.