6 طروحات جديدة تضيف 93.7 مليار درهم لرسملة الأسهم في 2024

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية رسملة سوقية جديدة ناهزت 93.7 مليار درهم، بفضل 6 طروحات أولية جديدة شهدتها الأسواق منذ بداية العام الجاري، وفق رصد لـ«البيان». وزادت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، كما استطاعت توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.

«طلبات»

ونجح طرح «طلبات هولدينغ بي إل سي» في أن يكون أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات خلال العام الجاري، بعد أن بلغت حصيلة العوائد نحو 7.5 مليارات درهم، إذ تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.60 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج غداً (10 ديسمبر الجاري) ستبلغ نحو 37.3 مليار درهم (10.1 مليارات دولار). وسجل طرح «طلبات» إنجازاً قياسياً بصفته أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجية عالمياً في عام 2024، حتى الآن، وأكبر طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، حتى الآن، وأول طرح عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي.

«لولو للتجزئة»

وجاءت «لولو للتجزئة القابضة» في المرتبة الثانية مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج نحو 21.07 مليار درهم، وتم تداول أسهم الشركة في سوق أبوظبي 14 نوفمبر، وبلغت حصيلة عوائد الطرح لـ«لولو للتجزئة القابضة» نحو 6.32 مليارات درهم (نحو 1.72 مليار دولار). وشهد الطرح لـ«لولو للتجزئة القابضة» طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم (نحو 37 مليار دولار)، ما يمثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).

«إن إم دي سي»

وسجلت القيمة السوقية لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» عند إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 14 مليار درهم، وذلك بعد أن أتمت الشركة طرحها العام الأولي وتجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ31.3 مرة، إذ شهد الطرح العام الأولي طلباً قوياً، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.

وطرحت أسهم الشركة البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23 % من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر 2.8 درهم للسهم الواحد، فيما تم تخصيص نحو 0.17 % للمستثمرين الأفراد، و6 % للمستثمرين من الشركات.

«ألف للتعليم»

وبلغت القيمة السوقية لـ«ألف للتعليم القابضة» عند الإدراج نحو 9.45 مليارات درهم كأول طرح عام أولي يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2024. وبدأ تداول أسهم «ألف للتعليم» عقب استكمال الطرح العام الناجح الذي جمع 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20 % من أسهم الشركة، بسعر طرح بلغ 1.35 درهم للسهم الواحد، ولقي الطرح العام طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بتغطية بلغت 39 مرة، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8 إلى 10 %.

«باركن»

وسجلت القيمة السوقية لشركة «باركن»، المشغّل الحصري لمواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، إلى 6.3 مليارات درهم عند إدراجها في سوق دبي المالي خلال مارس الماضي كأول إدراج في السوق لعام 2024. وحظي إدراج «باركن» باهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، مع تخطي إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن بنحو 259 مليار درهم، وتجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.

«سبينس»

ووصلت القيمة السوقية لشركة «سبينس 1961 هولدينج» نحو 5.5 مليارات درهم عند إدراجها في سوق دبي المالي خلال شهر مايو الماضي، بعد أن شهد الاكتتاب العام للشركة إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم. وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.