8.8 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية في 5 جلسات

لامست تداولات أسواق الأسهم المحلية نحو 8.8 مليارات درهم خلال 5 جلسات، موزعة بواقع 5.13 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.66 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 3.3 مليارات سهم، عبر تنفيذ 196.24 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة جاوزت 1.34 مليار درهم، تلاه «طلبات» بـ416.4 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 286.8 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5692.82 نقطة، متراجعاً بـ0.28% في 5 جلسات.

وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم طلبات 10.5%، وأجيليتي للمخازن 9.5%، ودبي للمرطبات 5.2%، والصناعات الوطنية القابضة 2.98%، والخليج للملاحة 2.2%.

كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9658 نقطة منخفضاً 0.42% خلال 5 جلسات.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 491.3 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 445.3 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 402.8 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، ارتفعت أسهم الإمارات في آخر جلسات الأسبوع وزاد مؤشر سوق دبي 0.57% إلى 5692.82 نقطة، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.2% إلى 9658.2 نقطة.