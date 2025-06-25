«المال كابيتال ريت» يعلن عن طرح عام لاحق

دعا صندوق المال كابيتال ريت المدرج في سوق دبي المالي حملة الوحدات الحاليين، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد والمؤسسات، للاكتتاب في وحدات جديدة ضمن صندوق الاستثمار العقاري المغلق، من خلال طرح عام لاحق.

ووفق بيان صحفي، سيصدر الطرح العام اللاحق، ما يصل إلى 220 مليون وحدة جديدة حداً أقصى بسعر 1.1 درهم للسهم الواحد، ما سيزيد رأس المال المُصدر للصندوق من نحو 513.889 مليون درهم إلى نحو 733.889 مليون درهم. وتمتد فترة الاكتتاب بين 7 يوليو و25 يوليو 2025، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الوحدات الجديدة بتاريخ 8 أغسطس 2025، وذلك رهناً بموافقات الجهات التنظيمية والسوق.

وأعلن الصندوق أيضاً عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.0375 درهم لكل وحدة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.