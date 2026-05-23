ترقب حذر يسيطر على أداء الأسواق العربية في أسبوع

سيطرت حالة من الترقب والحذر على أداء أغلب مؤشرات الأسواق العربية خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون عن كثب مسار التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وبينما تعزز أي مؤشرات إيجابية على إمكانية الاتفاق حالة التفاؤل في الأسواق، فإن تعثر المفاوضات أو اتساع دائرة التوترات في الشرق الأوسط يعيد الضغوط سريعاً إلى التداولات، خصوصاً في الأسواق الأكثر حساسية للتقلبات الجيوسياسية.

أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5692.82 نقطة، متراجعاً بـ0.28% في 5 جلسات. وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم طلبات 10.5%، وأجيليتي للمخازن 9.5%، ودبي للمرطبات 5.2%، والصناعات الوطنية القابضة 2.98%، والخليج للملاحة 2.2%.

في المقابل، تراجعت أسهم تيكوم 7.88%، وأملاك للتمويل 6.67%، وسكون تكافل 4.4%، والوطنية الدولية القابضة 4.3%، واكتتاب القابضة 4.1%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9658 نقطة منخفضاً 0.42% خلال 5 جلسات. وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 491.3 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 445.3 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 402.8 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم إي سفن - أذونات 28.13%، ومنازل 8.95%، و«سبيس42» 8.23%، ورابكو للاستثمار 6.2%، وبنك رأس الخيمة الوطني 5.5%.

في المقابل، تراجعت أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 13.65%، وفينكس كروب 12.3%، وبنك الاستثمار 11.1%، وأريد 8.13%، وإنفيكتوس للاستثمار 5.56%.

السعودية

سجلت السوق السعودية مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي «تاسي» بنسبة 0.29%، إلى مستوى 11027.54 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لمجموعة من الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والطاقة، ومع ارتفاع 14 قطاعاً يتصدرها قطاع إنتاج الأغذية.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 9.924 تريليونات ريال، مقارنة بـ9.872 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 51.64 مليار ريال.

وتراجعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 28.59 مليار ريال، مقابل 30.2 مليار ريال بالأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 5.34%. كما انخفضت كميات التداول بنسبة 8.73% إلى 1.24 مليار سهم، مقابل 1.36 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي.

وتصدر سهم «دي بي إس» قائمة الأكثر ربحاً بمكاسب 32%، تلاه سهم المملكة بنسبة 19.32%، ثم مجموعة صافولا 8.38%، فيما تصدر سهم تسهيل قائمة التراجعات بانخفاض 9.32% عند 39.90 ريالاً، تلاه سهم أماك 8.57%، ثم سهم ريدان 7.91%.

الكويت

تذبذب أداء الأسهم الكويتية خلال تعاملات الأسبوع، تحت ضغط من حالة الضبابية التي تلف الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وخسر مؤشر السوق الأول 0.97% (أو 90.59 نقطة)، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.59%، بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 1.34%.

وسجلت السوق خسائر بالقيمة الرأسمالية بنحو 313 مليون دينار، لتصل إلى نحو 52.17 مليار دينار، بما يشكل تراجعاً نسبته 0.59% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وتراجعت قيم التداولات بنسبة 5.7% لتهبط إلى مستوى 478.7 مليون دينار، وكذلك انخفضت كميات التداول بأكثر من 10% إلى 2.01 مليار سهم، وانخفضت أيضاً أعداد الصفقات بنسبة 12.3% إلى 115.186 صفقة.

وتصدر سهم صناعات قائمة الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 7.4%، تلاه سهم بورتلاند الذي هبط بنسبة 7.28%، ثم سهم التجارية 7.03%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم الأنظمة قائمة الارتفاعات بنمو 23.97%، تلاه سهم تمدين أ، الذي صعد بنسبة 18.98%، ثم تجارة 17.21%.

قطر

وفي الدوحة، سجل مؤشر بورصة قطر خسارة أسبوعية بنسبة 1.08% (أو 113.58 نقطة) ليهبط عند ختام التعاملات إلى مستوى 10379.69 نقطة، تحت ضغط تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 620.75 مليار ريال، مقابل 626.65 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 0.94%.

وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.79 مليار ريال، وأحجام التداولات 672.52 مليون سهم، عبر 109.03 آلاف صفقة.

وتصدر سهم السينما قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع 8.02%، تلاه سهم ودام، الذي هبط بنسبة 6.93%، كذلك سهم دلالة بخسارة 5.68%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الخليج التكافلي قائمة الأكثر ارتفاعاً بمكاسب 5.35%، تلاه سهم مجموعة الدوحة للتأمين 3.72%، ثم شركة استثمار القابضة 3.55%.

مسقط

وفي عُمان، سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» تراجعاً أسبوعياً بنسبة 4.12% إلى مستوى 7631.7 نقطة، وذلك مع تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية.

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 1.55% إلى 36.795 مليار ريال، مقابل 37.375 مليار ريال الأسبوع الماضي، بخسائر سوقية 580.73 مليون ريال.

وارتفعت كميات التداولات الإجمالية خلال الأسبوع بنسبة 22% إلى 900.53 مليون سهم، في حين تراجعت قيم التداولات بنسبة 15.74% إلى 288.77 مليون ريال.

وتصدر سهم الحسن الهندسية قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاض 45%، تلاه سهم أوكيو للصناعات الأساسية 14.97%، والعمانية المتحدة للتأمين بنسبة 11.67%، في حين تصدر صحار للطاقة قائمة المكاسب بنمو 41.59%، تلاه سهم العمانية للاتصالات 5.82%، وبنك عمان العربي 5.39%.

البحرين

تراجعت مؤشرات بورصة البحرين خلال تداولات الأسبوع، وسط أداء سلبي هيمن على غالبية الأسهم المدرجة.

وانخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.34% ليستقر عند مستوى 1929.48 نقطة، كما سجل مؤشر البحرين الإسلامي تراجعاً أكبر بلغ 1.39% ليغلق عند 917.20 نقطة. وعلى مستوى حركة التداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 13.27 مليون سهم، بقيمة إجمالية قاربت 4.44 ملايين دينار بحريني.

وتصدر سهم SEEF قائمة الخسائر الأسبوعية متراجعاً بنسبة 6.80%، تلاه سهم UGIC منخفضاً بنسبة 2.94%، ثم KFH بنسبة 2.16%، في حين تصدر سهم NHOTEL قائمة المكاسب بنمو 3.7%، تلاه سهم BBK بنسبة 2.39%، ثم NBB بنسبة 0.4%.

بورصة مصر

تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» للبورصة المصرية بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 52090.96 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 14399.25 نقطة.

وسجل مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» انخفاضاً بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 20135.77 نقطة، وسجل مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» انخفاضاً بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 64226.58 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.08% ليغلق عند مستوى 24399.10 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 86.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 3.719 تريليونات جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 2.04 تريليون جنيه إلى 2.001 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%.

ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 911.7 مليار جنيه إلى 880.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.4%. كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقاً من 2.952 تريليون جنيه إلى 2.882 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 2.4%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 588.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 11.5 مليار ورقة منفذة على 1.1 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 548.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.2 مليار ورقة منفذة على 1.3 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 9.07% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.93%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 26.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 2.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 419.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ«إيجى إكس 70» نحو 11.9 مليار جنيه، بحجم تداول 4.6 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 326.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ«إيجى إكس 100» نحو 38.3 مليار جنيه بحجم تداول 7.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 746.5 ألف عملية.