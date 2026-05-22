نيكاي قرب أعلى مستوى بارتفاع 2.7%

اقترب المؤشر نيكاي الياباني من أعلى ​مستوى سجله على الإطلاق اليوم الجمعة، مع ارتفاع أسهم ‌شركات الذكاء ​الاصطناعي بدفعة من مكاسب نظيراتها الأمريكية.

وأغلق المؤشر نيكاي اليوم الجمعة مرتفعا 2.7 بالمئة ووصل إلى 63339.07 نقطة، لكنه لم يتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق خلال اليوم الذي سجله في 14 مايو عند 63799.32 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 3892.46 نقطة.

وارتفع المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الأمريكي، الذي يحظى بمتابعة كبيرة، 1.3 بالمئة خلال الليل.

وانتعشت الأسهم اليابانية بقوة من أدنى مستويات ‌في عدة أسابيع سجلتها يوم الأربعاء، مدعومة إلى حد كبير بمؤشرات على أن حرب إيران ربما تقترب من نهايتها، مما ‌ساعد أيضا في خفض أسعار النفط وعوائد السندات العالمية.

وكتب ‌المحللان ماساتشي أكوتسو وتيتسوهيرو تاكوياما لدى بنك أوف أمريكا سكيوريتيز ‌في تقرير "التصحيح في ‌الأسهم اليابانية، وخاصة أسهم الذكاء الاصطناعي، ربما يستمر، لكننا لا نتوقع أن يصبح طويل ​الأمد أو حادا".

وأضافا "من ‌منظور متوسط الأجل، ​نبقي على تفضيلنا للأسهم المرتبطة ⁠بالذكاء الاصطناعي، وعلى موقفنا المتفائل تجاه الأسهم اليابانية".

واليوم الجمعة، أصبحت مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي، أكبر ​داعم ⁠للمؤشر نيكاي، إذ ⁠صعدت 11.9 بالمئة وحققت 578 نقطة من إجمالي مكاسب المؤشر البالغة 1655 نقطة.

وأسهمت شركة طوكيو إلكترون، العملاقة في مجال ⁠معدات الرقائق الإلكترونية، بدعم قوي آخر، إذ عوضت خسائرها المبكرة لتنهي التعاملات بارتفاع 2.1 بالمئة.

واتسم توزيع الأسهم المرتفعة والمنخفضة المدرجة على المؤشر نيكي بتوازن أكثر، إذ ارتفع 120 سهما مقابل تراجع 100 سهم، واستقرت خمسة أسهم دون ‌تغيير.

وفي السوق الأوسع، صعد 16 قطاعا فرعيا من أصل 33 في ​بورصة طوكيو، بقيادة قطاع المعادن غير الحديدية الذي قفز 6.8 بالمئة، والذي يضم شركات تصنيع كابلات مراكز البيانات مثل فوروكاوا إلكتريك وفوجيكورا. وصعد سهما الشركتين بنسبتي 8.9 بالمئة و7.8 ​بالمئة على الترتيب.