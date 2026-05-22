«القيادية» ترفع سوق دبي بمكاسب 5.2 مليارات درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده فوق 5660 نقطة مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.60 %، أو ما يعادل 33.8 نقطة، مسجلاً 5660.69 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 5.2 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 924.9 مليار درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 930.08 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «أجيليتي للمخازن» ارتفاعات 37 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 8.6 %، عند 1.52 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 315.9 مليون درهم، صاعداً 1.07 %، عند 11.3 درهماً، تلاه «طلبات» بـ 96.2 مليون درهم، مرتفعاً 1.37 %، ليغلق عند 0.960 درهم.

وصعدت أسهم بي إتش إم كابيتال 5.3 %، والوطنية الدولية القابضة 4.5 %، والفردوس القابضة 3.35 %، وديار للتطوير 2.7 %، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 4.97 %، ويونيكاي للأغذية 4.9 %، وسكون تكافل 4.4 %، والخليج للملاحة 1.4 %.

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم بنك «جي إف إتش»، بقيمة 112.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 52.9 مليون سهم من أسهم البنك جي إف إتش، بسعر تنفيذ 2.13 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 105.4 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 463.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 358.25 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.40 %، عند 9636.68 نقطة، رابحاً 12.7 مليار درهم.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 102.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 100.7 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 98.4 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 10.8 %، وتو بوينت زيرو 5.05 %، وأسمنت الخليج 3.5 %، وبريسايت 2.98 %. وفي المقابل، تراجعت أسهم حياة للتأمين 4.9%، وبنك الاستثمار 3.03 %، وألفا ظبي القابضة 2.07 %، ومجموعة أرام 1.48 %.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي ناهزت 18 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.708 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الأربعاء، وصولاً إلى 3.726 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.796 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و930.08 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 897.9 مليون درهم في سوق أبوظبي، و784 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 591.9 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 35 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات ارتفاعاً جماعياً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.38 %، والكويتي 0.63 %، والقطري 0.26 %، ومسقط 5.36 %، والبحرين 0.20%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ 0.30 %.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.38%، ليغلق عند 11028 نقطة، بتداولات 11.1 مليار ريال. وارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1 % عند 27.90 ريالاً، وقفز سهم الأهلي 2 %، عند 39.40 ريالاً.

وصعد سهم المملكة القابضة 8 %، عند 12.35 ريالاً، وقفز سهم سينومي ريتيل 7 %، عند 13.37 ريالاً. وارتفع سهم دي بي إس في ثاني جلساته في تاسي 3 %، عند 12.87 ريالاً.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 8.052 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 3.719.270 تريليونات جنيه..

ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ 0.30 %، ليغلق عند مستوى 52090 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ 0.41 %، ليغلق عند مستوى 64226 نقطة.

الأردن

صعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.38 %، إلى 3993 نقطة.