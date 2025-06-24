الأسواق العالمية تلتقط أنفاسها بعد توترات 12 يوماً

أعلن ترامب في وقت متأخر، مساء الاثنين، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار. وبعد ذلك بساعات، قال إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ، ودعا الجانبين إلى عدم انتهاكه. الإعلان الأخير من جانب الرئيس الأمريكي ينهي حالة التوترات التي سادت أسواق المال العالمية خلال 12 يوماً منذ بدء الضربات بين إسرائيل وإيران.

الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأمريكية، خلال التداولات، في ظل تفاؤل المستثمرين بإمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.8% أو 338 نقطة إلى 42920 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.8% أو 47 نقطة إلى 6072 نقطة، و«ناسداك» المركب بنسبة 1% أو 200 نقطة إلى 19831 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات الطيران على إثر انخفاض أسعار النفط، حيث صعد سهما «يونايتد إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» بنسبة 4% و3.65% على الترتيب.

الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما دعم معنويات المستثمرين عالمياً وإقبالهم على المخاطرة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4% إلى 542.6 نقطة.

وزادت أيضاً مؤشرات رئيسية أخرى في المنطقة. وقاد المؤشر داكس الألماني المكاسب بارتفاعه اثنين بالمئة تقريباً.

وخسر قطاع النفط والغاز 3.5 بالمئة، بينما ارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه 4.3 بالمئة.

وزاد سهم أسترازينيكا 1.3 بالمئة بعد موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على أن تنتج شركة تصنيع الأدوية البريطانية وشريكتها دياتشي سانكيو عقار داتروواي الدقيق لعلاج أحد أنواع سرطان الرئة.

الأسهم اليابانية والآسيوية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، على الرغم من أن الوضع لا يزال غامضاً مع استمرار الهجمات.

وصعد نيكاي 1.14 بالمئة إلى 38790.56 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير عند 38990.11 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.73 بالمئة إلى 278135 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في مختبر طوكاي طوكيو للذكاء الاصطناعي «بعد إعلان ترامب، تحولت السوق إلى الإقبال على المخاطرة».

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب نيكاي، وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة، 5.58 بالمئة. وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.65 بالمئة.

وقال ياسودا «لكن ارتفاع الين مقابل الدولار حد من مكاسب نيكاي».

وخسر سهم هوندا موتور 1.14 بالمئة، وهبط أيضاً سهم نيسان موتور2.55 بالمئة.

ونزلت أسهم شركات الطاقة مع انخفاض العقود الآجلة للخام الأمريكي وتراجع سهم إنبكس 6.79 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على نيكي. وهبط سهم إيديميتسو كوسان لتكرير النفط 2.09 بالمئة وانخفض سهم إينيوس القابضة 1.96 بالمئة.

وانخفضت أسهم شركات الشحن أيضاً مع هبوط سهم شركة كاواساكي كيسن 1.3 بالمئة وسهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 1.42 بالمئة.

ومن أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في بورصة طوكيو، ارتفع 64 بالمئة منها وانخفض 31 بالمئة واستقر أربعة بالمئة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.7% ليصل إلى 24078.94 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9% ليصل إلى 3411.92 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3% ليصل إلى 3082.90 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.9% ليصل إلى 8551.40 نقطة.