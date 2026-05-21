الدولار قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع

ارتفع الدولار، الخميس، لكنه ظل دون أعلى مستوى في ستة ‌أسابيع، بعدما حدت ​الآمال - إذ إن واشنطن تقترب من التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط- من المكاسب.

وصعد الدولار، وهو من أصول الملاذ ⁠الآمن التقليدية، بنسبة 0.1 بالمئة مقابل الين إلى 159.060 بعدما انخفض لأول مرة في ثماني جلسات مقابل العملة اليابانية، الأربعاء.

وتلقى الين قدراً من الدعم من تصريحات، الخميس، أدلت بها جونكو كويدا عضو لجنة السياسة النقدية ‌في بنك اليابان وقالت فيها إن البنك المركزي بحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة مع وصول التضخم الأساسي بالفعل إلى هدف اثنين بالمئة تقريباً.

وتراجع اليورو 0.2 بالمئة ‌إلى دولار، الخميس، بعد أن انخفض، الأربعاء، إلى ‌أدنى مستوى منذ السابع من أبريل عند 1.1583 للدولار قبل أن ‌ينتعش مرة أخرى.

وانخفض اليورو بعدما ‌أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في فرنسا لمايو انكماش الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ خمس سنوات ونصف السنة.

ويترقب المتعاملون بيانات مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو ​لشهر مايو، والتي ستصدر اليوم. ونزل ⁠الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3421 دولار.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسة أخرى، بنسبة 0.2 بالمئة ليسجل 99.295 ⁠نقطة، لكنه انخفض عن أعلى مستوى منذ السابع من أبريل، والذي سجله، الأربعاء، عند 99.472 نقطة.

وكتب جوزيف كابورسو، رئيس قسم العملات الأجنبية في كومنولث بنك أوف أستراليا، في مذكرة للعملاء: «تراجعت التدفقات نحو أصول الملاذ الآمن بفضل الأنباء الإيجابية المتعلقة بحرب إيران».

وأضاف «لدى الولايات المتحدة دوافع سياسية داخلية للسعي ‌إلى السلام، لكننا لن نستغرب إذا اختار الرئيس ترامب التصعيد العسكري لتعزيز موقفه التفاوضي».

وتراجع الدولار الأسترالي بعد ​ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة لأعلى مستوى منذ 2021، ما قلل من الأسباب التي قد تدفع لتأييد رفع أسعار الفائدة. وانخفض 0.55 بالمئة إلى 0.71105 دولار أمريكي مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيشدد السياسة النقدية هذا ​العام.