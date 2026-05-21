بورصة الخليج للسلع تسجل رقماً قياسياً في التداول اليومي يعادل 21.78 مليون برميل من خام عُمان

أعلنت بورصة الخليج للسلع عن تسجيل مستوى قياسي جديد في حجم التداول اليومي، حيث بلغ إجمالي العقود المتداولة أكثر من 21,783 عقداً في 20 مايو 2026، بما يعادل 21.78 مليون برميل من خام عُمان، وهو أعلى مستوى تداول يومي منذ تأسيس البورصة.

ويعكس هذا الأداء القياسي تزايد اعتماد المتعاملين في الأسواق على عقد خام عُمان الآجل باعتباره أحد أبرز المؤشرات المرجعية لتسعير النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط الموجه إلى الأسواق الآسيوية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وقال رائد بن خليفة السلامي، مدير عام بورصة الخليج للسلع، إن هذا الرقم القياسي يؤكد ثقة السوق في عقد عُمان الآجل كونه أداة شفافة وفعالة لتسعير النفط، مشيراً إلى دوره في دعم آليات التسعير المرتبطة بالتسليم الفعلي للخام في المنطقة.

وأضاف أن استمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي يدفع المشاركين في السوق إلى الاعتماد على مؤشرات موثوقة تساعد على اكتشاف الأسعار وإدارة الأخطار بشكل أكثر كفاءة وارتباطاً بالعمليات الفعلية للتسليم.

ويُعد عقد خام عُمان الآجل أكبر عقود النفط الخام من حيث التسليم الفعلي على مستوى العالم، كما يمثل مرجعاً رئيساً للتسعير لدى عدد من شركات النفط الوطنية في سلطنة عُمان والسعودية والكويت والبحرين ودبي.

ومنذ تأسيس البورصة عام 2007، تم تداول أكثر من 23 مليار برميل من النفط الخام عبر منصتها، في حين تجاوز حجم التسليم الفعلي 3 مليارات برميل، ما يعكس مكانتها مركزاً رئيساً لاكتشاف أسعار النفط في الشرق الأوسط.

وتواصل البورصة استقطاب المشاركين من المنتجين والمصافي وشركات التداول والمؤسسات المالية، في إطار تعزيز دورها في تطوير آليات تسعير النفط الخام في المنطقة.