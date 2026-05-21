أسهم الإمارات تتحرك عرضياً بسيولة 1.9 مليار درهم

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و768.15 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 961.7 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 42 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.708 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.783 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و924.9 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 208.5 ملايين درهم، تعادل 27.14% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 768.1 مليون درهم، وقفز سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 3.3% عند 2.85 درهم، بعد أن حققت أرباحاً قدرها 19.8 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2026، مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 807 آلاف درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5626.91 نقطة، منخفضاً بـ0.62%، وارتفعت أسهم طلبات 4.99%، وتعليم القابضة 2.65%، والفردوس القابضة 1.5%، وشعاع 1.48%، في حين انخفضت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 4.95%، وبي إتش إم كابيتال 4.2%، والوطنية الدولية القابضة 3.8%، وإعمار للتطوير 3.12%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة إجمالية 40 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة على 14.1 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 2.84 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 110.9 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 444 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 333.1 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9598.37 نقطة، منخفضاً هامشياً 0.52%.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 106.7 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 99.9 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 99.3 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم الفجيرة لصناعات البناء 5.1%، وأسمنت الفجيرة 3.8%، وسبيس42 2.4%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.4%. في المقابل، تراجعت أسهم الظفرة للتأمين 4.99%، وفينكس كروب 4.93%، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.64%، ودار التأمين 4.4%.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجعت بورصات الكويت 0.05%، وقطر 0.63%، ومسقط 3.3%، والبحرين 0.005%، في حين ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.03%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 1.59%.

السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بحوالي 3 نقاط ليغلق عند 10986 نقطة، بتداولات بلغت 5.3 مليارات ريال.

وقفز سهم «دار البلد - دي بي إس» بنسبة 28% في أولى جلساته بالسوق عند 12.50 ريالاً، وذلك مقارنة بسعر الإدراج البالغ 9.75 ريالات. وارتفع سهم أنابيب السعودية 1% عند 54 ريالاً، والبابطين 2% عند 66.10 ريالاً.

في المقابل، تصدر تسهيل قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 8%، وتراجع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 27.86 ريالاً.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 61.603 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.711.218 تريليونات جنيه.

وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» نحو 1.59% ليغلق عند مستوى 51936 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.65% ليغلق عند مستوى 63963 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.58% ليغلق عند مستوى 24150 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.37% ليغلق عند مستوى 14421 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.32% ليغلق عند مستوى 20103 نقاط.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.09%، إلى 3978 نقطة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.85%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.07%، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.13%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.