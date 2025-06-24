صعود مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد هدنة إسرائيل وإيران

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية، حيث ارتفعت عقود مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 5ر0 %.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1% ليصل إلى 38756 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 7ر1 % ليصل إلى 94ر24078 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 9ر0 % ليصل إلى 92ر3411 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3ر2 % ليصل إلى 90ر3082 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 9ر0 % ليصل إلى 40ر8551 نقطة.

وصعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% ليصل إلى 17ر6025 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 9ر0% ليصل إلى 78ر42581 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 9ر0% ليصل إلى 97ر19630 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بنسبة 7ر2 % ليصل إلى 67ر66 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بنسبة 5ر2 ليصل إلى 68ر69 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 34ر145 ينا ياباني من 16ر145 ينا، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1604ر1 دولار من 1575ر1 دولار.