الأفضل خليجياً.. سوق دبي بأعلى وتيرة صعود في أسبوعين

صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.93% أو 52.3 نقطة، مرتفعاً بأكبر وتيرة صعود يومية منذ أسبوعين، ليسجل 5661.90 نقطة، رابحاً ما يفوق 5 مليارات درهم، ليتصدر بذلك مكاسب البورصات الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة، وسط عمليات شراء مكثفة عقب أنباء عن قرب اتفاق سلام لوقف التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 930.54 مليار درهم من 925.4 مليار درهم في جلسة الاثنين.

وتصدر سهم «طلبات» ارتفاعات 30 سهماً بسوق دبي مرتفعا 4.16%، وصعدت أسهم دبي للاستثمار 4%، والاتحاد العقارية 3.9%، وإعمار للتطوير 2.77%، ودبي الإسلامي 2.36%، فيما انخفضت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 4.96%، وأجيليتي للمخازن 4.76%، وتيكوم 4.4%، وتكافل الإمارات 1.9%.

وحصد سهم «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ319.65 مليون درهم مرتفعاً 0.53% عند 11.3 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 69.5 مليون درهم مرتفعاً 1.7% ليغلق عند 27.68 درهماً.

واتجه المستثمرون العرب نحو الشراء، بصافي استثمار 39.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 96.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 57.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.91% عند 9648.64 نقطة، ليربح السوق ما يفوق 19.7 مليار درهم.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 110 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 103.2 ملايين درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 82.5 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم رأس الخيمة الوطني 7.87%، وسبيس42 6.49%، وأمريكانا للمطاعم 6.25%، وأبوظبي الإسلامي 4.3%، في المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 4.89%، والفجيرة لصناعات البناء 4.85%، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.8%، وأسمنت الفجيرة 3.66%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأس مالها السوقي جاوزت 25.8 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، ولا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.698 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولاً إلى 3.723 تريليونات درهم بنهاية جلسة الثلاثاء، موزعة بواقع 2.793 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و930.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

ولامست سيولة الأسهم المحلية نحو ملياري درهم، موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، 807.7 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 820.65 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 41.2 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.24%، والقطري 0.44%، والبحرين 0.30%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.28%، ومسقط 3.37%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1.48%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.24% ليغلق عند 10982 نقطة، بتداولات بلغت 4.7 مليارات ريال.

وتصدر سهم ساسكو قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 10% عند 46.42 ريالاً، وارتفع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1% عند 27.96 ريالا و66.90 ريالا على التوالي.

وصعدت أسهم نادك ومجموعة صافولا وتبوك الزراعية بنسب تراوحت بين 4 و6%.

في المقابل، تراجعت أسهم الموسى وريدان والوسائل الصناعية وثمار بنسب تتراوح بين 1 و3%.

وهبط سهما سليمان الحبيب وسابك للمغذيات عند 215.40 ريالاً و140 ريالاً.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 42.742 مليار جنيه ليبلغ عند مستوى 3.772.821 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بـ1.48% ليبلغ عند مستوى 52774 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.47% ليغلق عند مستوى 65035 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.48% ليغلق عند مستوى 24540 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.71% ليغلق عند مستوى 14771 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.72% ليغلق عند مستوى 20579 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.23% إلى 3974 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول نحو 21.4 مليون دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، وأظهرت 31 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.46 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.21 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.12 بالمئة.