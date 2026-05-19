تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية مع استمرار اضطراب أسواق النفط بسبب حرب إيران

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تعاملات الثلاثاء، وسط استمرار حالة الغموض المرتبطة بتداعيات الحرب في إيران، وما تسببت به من اضطرابات في الأسواق العالمية وتقلبات حادة في أسعار النفط.

وتراجع مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنسبة 0.6% خلال التداولات المبكرة ليصل إلى 43,604.79 نقطة، متخلياً عن مكاسبه الأولية رغم إعلان الحكومة اليابانية تحقيق الاقتصاد نمواً للربع الثاني على التوالي خلال الربع الأول من 2026، مدعوماً بتحسن الإنفاق الاستهلاكي بأكثر من التوقعات.

وفي كوريا الجنوبية، هبط مؤشر «كوسبي» بنسبة 3.5% إلى 2,249.73 نقطة بحلول منتصف النهار، متأثراً بخسائر أسهم التكنولوجيا، حيث تراجعت أسهم «سامسونج إلكترونيكس» بنسبة 3.8%، و«إس كيه هاينكس» بنحو 4%.

في المقابل، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.9% ليصل إلى 8,582.80 نقطة، بينما صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.5% إلى 25,811.28 نقطة، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3% إلى 4,121.11 نقطة.

وكانت مؤشرات «وول ستريت» الأمريكية قد أغلقت تعاملات الاثنين على تباين، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1% إلى 7,403.05 نقطة، مسجلاً ثاني خسارة منذ بلوغه أعلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي. في المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3% إلى 49,686.12 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5% إلى 26,090.73 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.36 دولار إلى 103.02 دولارات للبرميل، بينما ارتفع خام برنت العالمي بنحو 1.99 دولار إلى 110.11 دولارات للبرميل، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالإمدادات العالمية.

أما في أسواق العملات، فقد ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني إلى 158.96 يناً مقارنة بـ158.84 يناً، فيما تراجع اليورو إلى 1.1643 دولار مقابل 1.1657 دولار سابقاً.