1.7 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 941 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و775.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 468.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 42.8 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.695 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.77 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و925.4 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 370.1 مليون درهم، تعادل 47.7% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 775.4 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5609.58 نقاط، منخفضاً بـ1.74%، وارتفعت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 14.3% بالحد الأقصى، والإسمنت الوطنية 1.1%، ودو 0.89%، فيما استقر سهم أليك القابضة عند 1.38 درهم، في حين انخفضت أسهم تيكوم 4.8%، ودريك آند سكل 4.7%، ودبي للاستثمار 4.63%، والاتحاد العقارية 4.58%.

وشهد سوق دبي تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على سهم بنك جي إف إتش بقيمة إجمالية 42.8 مليون درهم، إذ تم الصفقات على 20 مليون سهم من أسهم البنك، بسعر تنفيذ 2.140 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 92.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 412.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 319.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9561.37 نقطة، منخفضاً 1.2%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 96.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 92.93 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 90.5 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم إي سفن- أذونات 14.4% بالحد الأقصى، ورابكو للاستثمار 6.2%، والفجيرة لصناعات البناء 2.3%، وأبوظبي لبناء السفن 1.1%. في المقابل، تراجعت أسهم تو بوينت زيرو 4.95%، وأبوظبي التجاري 4.9%، وفينكس كروب 4.88%، وأسمنت الفجيرة 4.88%.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.11%، والكويتي 0.37%، والقطري 1.07%، ومسقط 2.4%، والبحرين 0.69%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.68%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.11% ليغلق عند 10956 نقطة، بتداولات بلغت 4.6 مليارات ريال.

وتصدر سهم سينومي ريتيل قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 8%، وتراجع سهم سابك بنسبة 1% عند 59 ريالاً، وهبط سهم معادن بنسبة 2%، وهبط سهم إنتاج بنسبة 4% عند 25.70 ريالاً.

في المقابل، تصدر سهم تبوك الزراعية قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 6%، وارتفعت أسهم بي إس إف، وإس تي سي، وجرير، وعلم، والسعودية للطاقة، وسابك للمغذيات، ودار الأركان، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 31.816 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.730.079 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ0.68% ليغلق عند مستوى 52007 نقاط، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.57% ليغلق عند مستوى 64096 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.69% ليغلق عند مستوى 24174 نقطة.

وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ1.51% ليغلق عند مستوى 14668 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ1.37% ليغلق عند مستوى 20431 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 1.22%، إلى 3983 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 23.9 مليون دينار.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.38 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.26 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.43 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.