بورصة الخليج للسلع تسجل أعلى حجم تداول أسبوعي في تاريخها

أعلنت بورصة الخليج للسلع، تسجيل أعلى حجم تداول أسبوعي في تاريخها، حيث تم تداول أكثر من 69052 عقداً خلال الأسبوع من 11 إلى 15 مايو 2026، بما يعادل أكثر من 69 مليون برميل من خام عُمان، ليكون الأسبوع الأضخم من حيث التداول منذ قرابة عقدين من الزمن، ما يعكس الأهمية المتزايدة لعقود خام عُمان الآجلة باعتبارها معياراً رئيسياً لتسعير خامات الشرق الأوسط وإدارة المخاطر.

وجاء الرقم القياسي في التداولات الأسبوعية في ظل تصاعد التطورات الجيوسياسية، وتغير مسارات التجارة العالمية، وارتفاع مستويات التقلب في أسواق الطاقة العالمية، ما يؤكد استمرار اعتماد المشاركين في السوق على المؤشرات المرجعية الشفافة والمرتبطة بالتسليم الفعلي من بورصة الخليج للسلع خلال مراحل عدم الاستقرار.

معيار موثوق

وقال رائد بن خليفة السلامي، مدير عام بورصة الخليج للسلع: «يعكس هذا الإنجاز تنامي ثقة السوق في خام عُمان كمعيار موثوق وأداة فعالة لإدارة المخاطر بالنسبة للمشاركين في أسواق الطاقة العالمية».

وأضاف السلامي: «تزداد أهمية المؤشرات المرجعية الشفافة والقابلة للتسليم الفعلي مثل عقد خام عمان الآجل، والذي أثبت فعاليته خلال الأحداث الأخيرة، إن مستويات المشاركة القوية والنشاط القياسي في التداولات خلال هذا الأسبوع تؤكد استمرار أهمية ومرونة ومكانة خام عُمان ضمن منظومة أسواق النفط».

وسجلت البورصة منذ تأسيسها تداول أكثر من 23 مليار برميل من خام عُمان، كما نجحت بتسليم أكثر من 3 مليارات برميل، ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز بورصات عقود النفط الخام الآجلة في العالم، ومرجعاً رئيسياً لتسعير صادرات خامات الشرق الأوسط إلى آسيا.

ومع استمرار تطور أسواق السلع العالمية، تواصل بورصة الخليج للسلع تركيزها على تعزيز الشفافية في الأسواق، ودعم تطوير المؤشرات المرجعية الإقليمية، وتوسيع دورها كسوق متعددة السلع تخدم قطاعات الطاقة والصناعة.