4 شركات تهيمن على 40 % من مؤشر سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي إنجاز المراجعة الدورية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي، الاثنين 23 يونيو، والذي يشمل تحديث أوزان الشركات ضمن المؤشرات، وفقاً لبيان نُشر على موقع السوق.

المؤشر العام

ووفقاً لتحديث المؤشر العام جاء كل من، «بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك دبي الإسلامي» وشركتي «كهرباء ومياه دبي - ديوا» و«إعمار العقارية» في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنسبة 10%.

في المرتبة الثانية للمراجعة جاءت «إعمار للتطوير» بنحو 6.05% ثم «دبي التجاري» و«سالك» بنحو 5.74% و5.6% على التوالي.

يشار إلى أنه يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول وذلك بعد استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأس مال الشركة.

المؤشر الإسلامي

من جهة أخرى، أعلن سوق دبي المالي تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر الإسلامي وفق المراجعة ربع السنوية، ووفقاً للتحديث، جاء كل من «هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا» و«إعمار العقارية» و«بنك دبي الإسلامي» في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنحو 10%، ثم «إعمار للتطوير» بنسبة 8.1%.

وأطلق سوق دبي المالي المؤشر الإسلامي في شهر أكتوبر 2019، بحيث يوفر المؤشر للمتعاملين أداة معيارية ترصد أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة بما يسهل عليهم اتخاذ قرارات التداول فيها.