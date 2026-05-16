أداء أسبوعي باهت لأسواق الأسهم العالمية

سيطر الأداء الباهت على أسواق الأسهم العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 15 مايو، تحت وطأة تصاعد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران، وما تفرضه من ضغوط مباشرة على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وانعكست هذه التطورات على المؤشرات الرئيسية التي غلب عليها اللون الأحمر، مع موجات بيع طالت غالبية القطاعات الرئيسية، في ظل حالة ترقب حذرة لامتدادات الأزمة على مستوى الطاقة والتجارة العالمية.

وتعمقت حالة الضبابية في المشهد الاستثماري، مع استمرار الضغوط التضخمية التي تعيد رسم توقعات السياسات النقدية، وتدفع الأسواق لإعادة تسعير مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بين التشديد أو التثبيت لفترة أطول.

في المقابل، قفزت أسعار النفط إلى مستويات أعلى بدعم المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، بينما فقد الذهب كثيراً من بريقه مسجلاً خسائر أسبوعية، في انعكاس لتباين حركة الأصول وسط سوق تتأرجح بين القلق وإعادة التموضع.

تباين في «وول ستريت»

وشهدت «وول ستريت» أداءً متبايناً خلال الأسبوع، لا سيما بعد التراجعات التي شهدتها في جلسة الجمعة، مع تراجع أسهم التكنولوجيا وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» ليصل في الختام عند مستوى 7408.50 نقاط مقارنة بمستوى 7398.94 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، بنمو محدود بنسبة 0.13%. وكان المؤشر قد كسر خلال الأسبوع مستوى الـ 7500 نقطة لأول مرة في تاريخه، قبل أن يفقد ذلك المستوى الجمعة.

على الجانب الآخر، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.17% بعدما هبط إلى النقطة 49526.17 مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 49609.16 نقاط. فيما استقر مؤشر «ناسداك» المركب عند مستوى 26225.145 نقطة بتراجع هامشي بنسبة 0.08% عن مستوى 26247.076 نقطة المسجل الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد أداء مجموعة من أبرز الأسهم في السوق الأمريكية، سجلت أسهم «إنفيديا» مكاسب بأكثر من 4.5% خلال الأسبوع، كما ارتفعت أسهم أبل بأكثر من 2%، وصعدت أسهم «مايكروسوفت» بأكثر من 1.5%. بينما على الجانب الآخر تراجعت «أمازون» بأكثر من 3% و«تسلا» بنحو 1.5%.

محصلة حمراء في أوروبا

فيما هيمن اللون الأحمر على مؤشرات الأسهم الأوروبية هذا الأسبوع، لتسجل خسائر جماعية تحت ضغط حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بتداعيات حرب إيران وأسعار الطاقة، وانعكاسات ذلك على معدلات التضخم في منطقة اليورو.

وسجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي خسارة أسبوعية بنسبة أقل من 1% وتحديداً بنسبة 0.85%، ليهبط في الختام عند مستوى 606.92 نقاط، مقارنة مع 612.14 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وفي أكبر اقتصاد بأوروبا، انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.59% إلى النقطة 23950.57، مقارنة مع مستوى 24338.63 نقطة الأسبوع الماضي. وتراجع «كاك» الفرنسي بنسبة 1.97% إلى مستوى 7952.55 نقطة، بعدما سجل 8112.57 نقطة الأسبوع الماضي. كما انخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.37% إلى مستوى 10195.37 نقطة، مقارنة مع 10233.07 نقطة الأسبوع الماضي.

مؤشرات آسيا تحت الضغط

وفي آسيا، سجل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي أداء مستقراً نسبياً مقارنة مع المؤشرات الرئيسية بالمنطقة، عند مستوى 7493.18 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 7498.00 نقطة (بخسارة هامشية 0.06%). فيما تكبد مؤشر «نيكاي» الياباني خسارة أسبوعية بأكثر من 2% ليهبط في الختام إلى مستوى 61409.29 نقاط، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 62713.65 نقطة.

وفي هونغ كونغ، أغلق مؤشر «هانج سينج» عند مستوى 25962.73 نقطة، مقارنة مع مستوى 26393.71 نقطة الأسبوع الماضي، بخسارة 1.6% تقريباً.