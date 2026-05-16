سيولة الأسهم المحلية تلامس 8.6 مليارات درهم في 5 جلسات

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 8.6 مليارات درهم، خلال 5 جلسات، منها 5.05 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.54 مليارات درهم في سوق دبي، بعد التداول على 2.8 مليارات سهم، عبر تنفيذ 205.85 آلاف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة جاوزت 1.25 مليار درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بـ296.6 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 292 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5708.78 نقاط، متراجعاً بـ3.28% في 5 جلسات.

وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم تيكوم 4.4%، والمزايا القابضة 4.2%، والوطنية للتأمينات العامة 4.1%، وباركن 1.84%، ووطنية إنترناشيونال 1.3%. كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9677 نقطة منخفضاً 1.65% خلال 5 جلسات.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 494 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 480 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 436.5 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم أريد 10.4%، وأوراسكوم 7.95%، وأسمنت الفجيرة 5.13%، والخليج الاستثمارية 4.4%، وأبوظبي لبناء السفن 4.06%.

وعلى مستوى الأداء اليومي، أغلقت أسهم الإمارات في المنطقة الحمراء في آخر جلسات الأسبوع، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.28% إلى 9677.72 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي 0.46% إلى 5708.78 نقاط.