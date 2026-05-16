أداء انتقائي للأسواق العربية في ثاني أسابيع مايو

سيطر اللون الأحمر على معظم مؤشرات الأسواق العربية خلال الأسبوع الماضي، بينما يراقب المستثمرون التطورات المرتبطة بالملفات الجيوسياسية.

وواصلت بعض الأسواق التحرك في نطاقات متقلبة خلال الأسبوع، مع تسجيل خسائر ملحوظة في عدد من المؤشرات الرئيسة، مقابل أداء انتقائي لبعض الأسهم التي نجحت في تحقيق مكاسب بدعم من عمليات مضاربية ونتائج تشغيلية متفاوتة.

وتراجعت الأسواق بوتيرة متفاوتة مع تعرض قطاعات رئيسة لضغوط بيعية، في وقت فضلت فيه المؤسسات المالية الترقب انتظاراً لوضوح مسار التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5708.78 نقاط، متراجعاً بـ3.28% في 5 جلسات. وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم تيكوم 4.4%، والمزايا القابضة 4.2%، والوطنية للتأمينات العامة 4.1%، وباركن 1.84%، ووطنية إنترناشيونال 1.3%.

في المقابل، تراجعت أسهم يونيكاي للأغذية 9.5%، وأجيليتي للمخازن 9.25%، وإعمار للتطوير 8.4%، وسلامة 6.4%، والعربية للطيران 6.37%، والإمارات دبي الوطني 6.04%.

سوق أبوظبي

كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9677 نقطة منخفضاً 1.65% خلال 5 جلسات. وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم أريد 10.4%، وأوراسكوم 7.95%، وأسمنت الفجيرة 5.13%، والخليج الاستثمارية 4.4%، وأبوظبي لبناء السفن 4.06%.

في المقابل، تراجعت أسهم إي سفن- أذونات 17.5%، وعنان للاستثمار 12%، وفينكس كروب 11.3%، وبريسايت 10.1%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 10%.

السعودية

سجل المؤشر السعودي خسارة أسبوعية بنسبة 0.33%، ليهبط عند ختام تعاملات الأسبوع إلى مستوى 10995.44 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالسوق السعودية بنهاية الأسبوع حوالي 9.87 تريليونات ريال.

وسجلت قيم التداولات حوالي 30.2 مليار ريال ، وكميات التداول حوالي 1.36 مليار ريال سهم، عبر 2,444,424 صفقة.

وتصدر سهم صالح الراشد قائمة الأكثر تراجعاً هذا الأسبوع بانخفاض نسبته 16.08%، تلاه سهم ريدان الذي تراجع بنسبة 15.61%، ثم سهم رعاية 15.05%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم بترو رابغ قائمة المكاسب الأسبوعية مرتفعاً بنسبة 14.21%، تلاه سهم مهارة الذي صعد بنسبة 12.96%، ثم سهم مسك 12.08%.

الكويت

شهدت المؤشرات الرئيسية في البورصة الكويتية أداء متبايناً خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو، ليتراجع مؤشر السوق الأول بنحو 1.6% إلى مستوى 9278.67 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.5% إلى 8485.33 نقطة، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 1.58% تقريباً ليهبط إلى 8764.47 نقطة، لكن على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1% وصولاً إلى مستوى 9567.05 نقطة عند الختام.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السوق الكويتية 52.49 مليار دينار في ختام تعاملات، بخسارة 839 مليون دينار عن الأسبوع الماضي. وهبطت كميات التداول الأسبوعية بأكثر من 25% إلى 2.25 مليار سهم، كما تراجعت قيم التداولات بأكثر من 15% مسجلة ـ508.23 ملايين دينار، وكذلك تراجعت الصفقات بأكثر من 16% إلى 131.34 ألف صفقة.

وتصدر سهم الكويت للتأمين قائمة الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 33.96%، تلاه سهم تعدين الذي انخفض بنسبة 19.40%، وتجارة 18.12%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم الخليجي قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 24.89%، تلاه سهم الأنظمة الذي ارتفع بنسبة 13.44%، ثم سهم الصفاة مرتفعاً بنسبة 10.37%.

قطر

وتحت ضغط تراجع ستة قطاعات، انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 2.06% ليسجل عند ختام التعاملات 10493.27 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 626.65 مليار ريال، مقارنة مع 641.34 مليار ريال الأسبوع الماضي، بخسارة 14.69 مليار ريال. وسجلت قيم التداولات الأسبوعية نحو 1.95 مليار ريال، وكميات التداول 715.28 مليون سهم، عبر 118.07 ألف صفقة.

وتصدر سهم شركة استثمار القابضة قائمة التراجعات الأسبوعية منخفضاً بنسبة 5.74%، تلاه سهم كيو إن بي 4.73%، ثم سهم الفالح الذي تراجع بنسبة 3.61%، ثم شركة بلدنا بانخفاض 3.19%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الخليج التكافلي قائمة مكاسب الأسهم هذا الأسبوع بارتفاع 14.06%، تلاه سهم قطر وعمان 6.54%، ثم سهم العامة الذي صعد بنسبة 4.19%، ومجمع المناعي 2.38%.

مسقط

كما هيمن اللون الأحمر على تداولات بورصة مسقط هذا الأسبوع، ليتراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 4.68% إلى مستوى 7959.72 نقطة، مقارنة مع 8350.53 نقطة الأسبوع الماضي. وتأتي تلك التراجعات تحت ضغط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية.

وانخفض إجمالي الأوراق المالية المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 24% تقريباً، كما تراجع إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 31.39%، وهبط عدد الصفقات بنسبة 12.88%. وتصدر سهم بنك مسقط قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع نسبته 9.61%، تلاه سهم بنك صحار الدولي الذي انخفض بنسبة 9.48%، ثم سهم ظفار للتأمين بتراجع 8.89%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم صحار للطاقة قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع 20.21%، تلاه سهم المركز المالي الذي صعد بنسبة 10.485، وسهم ريسوت للأسمنت 8.95%.

البحرين

كما سجلت بورصة البحرين محصلة حمراء أيضاً هذا الأسبوع، ليتراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.29% مغلقاً عند مستوى 1935.96 نقطة، بينما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.28% إلى 930.09 نقطة.

وشهدت السوق تداول نحو 17.89 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 5.06 ملايين دينار بحريني، في حين بلغ عدد الشركات المرتفعة 6 شركات مقابل تراجع 11 شركة، ما يعكس غلبة الضغوط البيعية خلال جلسات الأسبوع.

وتصدر سهم BNH قائمة الانخفاضات خلال الأسبوع بتراجع نسبته 8%، تلاه سهم KHALEEJI الذي هبط بنسبة 6.49%، ثم سهم APMTB بتراجع 4.17%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم SEEF قائمة المكاسب مرتفعاً بنسبة 3.52% تلاه سهم ESTERAD الذي ارتفع بنسبة 2.44%، ثم سهم BISB بنمو 1.33%.

بورصة مصر

وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» عند 53154.84 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 0.84%، بينما سجل مؤشر 70EGX EWI نمواً بنحو 4.05% مغلقاً عند 15087.56 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI 100EGX ارتفاعا بنحو 3.88% مغلقاً عند 20990.78 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 3,806.2 مليارات جنيه في نهاية الفترة، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 1.41% خلال الأسبوع المنتهي في 14 مايو.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 548.2 مليار، في حين بلغت كمية التداول نحو 13,207 مليون ورقة منفذة على 1,271 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 433.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 9,508 ملايين ورقة منفذة على 1,023 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.