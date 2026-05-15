موجة جني أرباح تزيح «وول ستريت» عن قمة تاريخية

انخفضت الأسهم الأمريكية الجمعة، في ظل موجة جني أرباح بعدما حققت وول ستريت مستويات قياسية في الجلسات الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع قوي لعوائد سندات الخزانة.

وخلال التعاملات هبط مؤشر «داو جونز» 0.9% أو 436 نقطة إلى 49627 نقطة كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 1.25% إلى 7409 نقاط، وتراجع مؤشر ناسداك 1.8% إلى 26159 نقطة.

وهبط سهم «إنفيديا» بنسبة 3% إلى 228.87 دولاراً، و«إنتل» بنسبة 5.7% إلى 108.87 دولارات، و«ميكرون تكنولوجي» بنسبة 3.6% إلى 748.2 دولاراً.

وكان سهم «مايكروسوفت» استثناءً، حيث ارتفع 1.45% إلى 415.27 دولاراً، بعدما قال الملياردير الأمريكي «بيل أكمان» إن شركة «بيرشينج سكوير» استثمرت في أسهم مطورة «ويندوز».

من جانبهم حذر محللو «بنك أوف أمريكا» من أن سوق الأسهم في الولايات المتحدة قد تشهد موجة من جني الأرباح في أوائل يونيو، نتيجةً لإقبال المستثمرين على الأسهم وتزايد مخاطر التضخم.

وأشار المحللون في مذكرة، إلى أن ضغوط الأسعار المتزايدة تؤثر بشكل واسع على الولايات المتحدة، بدءًا من تكاليف الطاقة والنقل وصولًا إلى الإيجارات.

وأشار المحللون إلى اجتماع «أوبك» المقبل، كأحد أهم الأحداث المرتقبة، بالإضافة إلى انطلاق كأس العالم، وقمة مجموعة السبع، وأول اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برئاسة كيفن وارش.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بشكل حاد، لتصل إلى أعلى مستوى لها في عام، مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي اضطرابات الطاقة المستمرة في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وزاد العائد على السندات لأجل عامين 8.3 نقاط أساس إلى 4.075%، خلال التعاملات وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025.

كما صعدت عوائد الديون العشرية 10.5 نقاط أساس إلى 4.564%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2025، فيما ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً 9.1 نقاط أساس لأعلى مستوى منذ مايو الماضي عند 5.103%.

وجاءت التحركات بعدما أظهرت بيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة، ما زاد من توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتحسن النشاط الصناعي في نيويورك خلال مايو، ليسجل أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، مدعوماً بارتفاع الطلبيات الجديدة والشحنات واستمرار تحسن التوظيف، رغم تصاعد الضغوط التضخمية.

وبحسب مؤشر «إمباير ستيت» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، تسارعت وتيرة ارتفاع تكاليف المدخلات بشكل حاد، حيث قفز مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع بنحو 12 نقطة إلى 62.6 نقطة خلال مايو، ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2022.