أسهم الإمارات تتحرك عرضياً.. و«إعمار» الأكثر سيولة

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 852.9 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و624.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 526.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 38.5 ألف صفقة. وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.762 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.818 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و943.6 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 179.3 مليون درهم، تعادل 28.7% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 624.6 مليون درهم، وقفز سهم «تاكسي دبي» بنسبة 2.98% مغلقاً عند 2.07 درهم، وكانت «تاكسي دبي» قد وقعت اتفاقية بيع وشراء لغرض الاستحواذ الكامل على أسهم شركة التاكسي الوطني، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 1.45 مليار درهم.

وكان سهم طلبات أكثر الأسهم تداولاً، حيث قفز بنسبة 3.77% عند 0.880 درهم، بتداولات قاربت 76 مليون سهم.

يُذكر أن «طلبات» كانت قد أعلنت أنها ستقوم ببدء شراء أسهمها وفقاً لبرنامج شراء الشركة لأسهمها وبحد أقصى 5% من الأسهم الصادرة عنها، اعتباراً من تاريخ 18 مايو 2026.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5735.38 نقطة، منخفضاً بـ0.41%، وارتفعت أسهم بنك السلام - البحرين 1.93%، ودو 0.89%، ودبي الإسلامي 0.56%، في حين انخفضت أسهم سلامة 4.4%، والفردوس القابضة 3.53%، وتعليم القابضة 3.12%، وأجيليتي للمخازن 2.65%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم بنك المشرق بقيمة إجمالية 72 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 300 ألف سهم من أسهم بنك المشرق بسعر تنفيذ 240 درهماً للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 90.4 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 333.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 243.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستقراً عند 9704.53 نقاط، منخفضاً هامشياً 0.006%.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 96.13 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 72 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 67.4 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 4.2%، ودانة غاز 3.6%، وبنك الشارقة 3.4%، وحياة للتأمين 2.5%.

في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 4.9%، وإي سفن - أذونات 4.55%، وبنك الاستثمار 2.63%، وبرجيل القابضة 1.9%.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.22%، والكويتي 0.05%، ومسقط 2.7%، والبحرين 0.20%، في حين ارتفعت بورصة قطر 0.20%. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.49%.

السعودية

تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.22% ليغلق عند 10995 نقطة، بتداولات 5.4 مليارات ريال.

وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 27.70 ريالاً، وانخفضت أسهم إعمار، ونادك، ومرنة، ومسار، وريدان، وسي جي إس، والمملكة، وأملاك والتعمير، بنسب تراوحت بين 3 و5%.

في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 66.30 ريالاً، وتصدر سهم مهارة قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 7%، وصعد سهما طيران ناس والعقارية بأكثر من 2%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 8.739 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.806.248 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ0.49% ليغلق عند مستوى 53154 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.25% ليغلق عند مستوى 65499 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.49% ليغلق عند مستوى 24683 نقطة. وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.12% ليغلق عند مستوى 15087 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.23% ليغلق عند مستوى 20990 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.18%، إلى 3905 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 14.6 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.29% ، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.05%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.