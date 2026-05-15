ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، بعدما صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح تعيين كيفن وارش رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وصعدت «بتكوين» بنسبة 0.20% إلى 79.670 ألف دولار، وإيثيريوم 0.36% إلى 2262 دولاراً، وسولانا 0.18% عند 90.97 دولاراً، وإكس آر بي 0.80% عند 1.43 دولار. وتسود الأسواق حالة من الترقب لنتائج اجتماعات القمة المنعقدة في بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط تفاؤل المستثمرين بالتوصل لتهدئة بشأن التوترات الجيوسياسية عالمياً.

ويرى محللون أن تعيين كيفن وارش على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يعزز توقعات الأسواق باتباع نهج أكثر مرونة تجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية الأمريكية واعتدال الضغوط التضخمية مقارنة بالأشهر الماضية. ويترقب المستثمرون أي إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة، لما لذلك من تأثير مباشر في شهية المخاطرة بالأسواق العالمية، وفي مقدمتها سوق العملات المشفرة.

كما أسهم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية نسبياً في دعم الأصول الرقمية، إذ اتجه بعض المستثمرين إلى زيادة مراكزهم في العملات المشفرة بحثاً عن عوائد أعلى، بالتزامن مع تحسن معنويات الأسواق العالمية. ويعتقد متعاملون أن استمرار الهدوء النسبي في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يدفع مزيداً من السيولة نحو الأصول عالية المخاطر.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بدعم من زيادة أحجام التداول وعودة الطلب المؤسسي تدريجياً، خاصة على صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين. ويشير مراقبون إلى أن تحركات السوق لا تزال شديدة الحساسية تجاه أي تطورات سياسية أو اقتصادية مفاجئة، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الصينية أو قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة. ورغم هذا الأداء الإيجابي، يحذر خبراء من استمرار حالة التقلب المرتفعة في سوق الكريبتو، مؤكدين أن المستثمرين يترقبون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة خلال الأيام المقبلة قد تحدد اتجاه الأسواق على المدى القصير.