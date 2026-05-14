«وول ستريت» تحطم الأرقام القياسية.. والتكنولوجيا تصعد بمؤشرات أوروبا

ارتفعت الأسهم الأمريكية الخميس، مع تقييم نتائج أعمال الشركات، ومتابعة قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين.

وخلال التعاملات صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.67% أو ما يعادل 266 نقطة إلى 49959 نقطة، بعدما تجاوز 50 ألف نقطة في وقت سابق، كما زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.65% إلى مستوى قياسي جديد عند 7469 نقطة، وارتفع «ناسداك» المجمع 0.74% إلى 26488 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 26501 نقطة.

وقفز سهم «سيسكو سيستمز» 15% إلى 116.64 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمال تجاوزت توقعات وول ستريت، كما زاد سهم «بوينج» 2.44% إلى 231.35 دولاراً، بعدما قال وزير الخزانة «سكوت بيسنت» إنه يتوقع إعلان طلبات صينية ضخمة لطائرات الشركة.

وارتفع سهم «إنفيديا» إلى مستوى قياسي جديد، عقب تقرير أفاد بأن واشنطن سمحت للشركة ببيع رقائق «إتش 200» لشركات صينية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين.

وزاد السهم 2.6% إلى 231.7 دولاراً بعدما لامس مستوى قياسياً عند 233.27 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 5.6 تريليونات دولار. وبحسب مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، وافقت الولايات المتحدة على بيع رقائق «إتش 200» لنحو 10 شركات صينية كبرى، من بينها «بايت دانس» و«تنسنت» و«علي بابا»، ولكن لم يتم تنفيذ أي صفقات حتى الآن نظراً لتشديد الصين الرقابة على الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الخميس، بدعم من أداء إيجابي في قطاعي الإعلام والتكنولوجيا، مع توجه أنظار المستثمرين نحو التطورات السياسية في بريطانيا، وزيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين.

وزاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.76% إلى 616 نقطة، وحدّ من مكاسبه تراجع أسهم شركات التعدين والبنوك.

وارتفع كلٌ من مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.46% إلى 10372 نقطة، و«داكس» الألماني بنسبة 1.32% إلى 24456 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.93% إلى 8082 نقطة.

وجاء ذلك في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق العلاقات بين واشنطن وبكين عقب تصريحات ودية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بنظيره الصيني شي جين بينغ.

وفي الداخل البريطاني، استمر الاضطراب السياسي في السيطرة على المشهد مع تزايد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر، وسط تقارير تشير إلى استعداد وزير الصحة ويس ستريتينغ لإطلاق تحدٍ على القيادة بعد استقالته من منصبه.