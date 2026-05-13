الأسهم العالمية تحافظ على أداء مستقر.. والعيون على قمة «ترامب - شي»

حافظت مؤشرات الأسهم العالمية على أداء مستقر، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتائج قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، التي بدأت في بكين. ففي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.35 %، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.67 %، فيما تراجع مؤشر «داو جونز» ​الصناعي بنسبة 0.22 %.

وارتفعت الأسهم الأوروبية ​متعافية من انخفاض حاد في الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر «ستوكس» الأوروبي بنسبة 0.79%، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.76%، وتقدم مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.58%، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.35%.

وقفز سهم «ميرك» 8% بعدما رفعت الشركة ​الألمانية نطاق توقعاتها للأرباح التشغيلية المعدلة للعام بأكمله. وارتفع سهم «أليانز» 1.6% بعدما ارتفع صافي أرباح الربع الأول لشركة التأمين 52%.

وفي طوكيو، عوض مؤشر «نيكاي» الياباني خسائر سجلها في وقت ​سابق من الجلسة ليغلق على ارتفاع، مع تسجيل سهم ​شركة «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة قفزة، وارتفع أيضاً مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1 % مع ازدياد ثقة المستثمرين بشأن توقعات أداء الشركات المحلية.

وصعد مؤشر «نيكاي» 0.84% ليغلق عند 63272.11 نقطة. وقال ماساهيرو إيشيكاوا، المحلل في «سوميتومو ميتسوي دي.إس» لإدارة الأصول: لا تزال هناك شكوك في السوق، لكن الشركات المحلية أعلنت عن توقعات قوية نسبياً.