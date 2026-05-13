سهم «أبل» إلى مستوى قياسي جديد

ارتفع سهم «أبل» خلال تعاملات الأربعاء، ليسجل مستوى قياسياً جديداً مع تقييم المستثمرين آفاق العلاقات الأمريكية الصينية، وانعكاساتها على أعمال صانعة «آيفون». وزاد السهم بنسبة 1.48% إلى 299.07 دولاراً، ويعد هذا أعلى مستوى له على الإطلاق بعد ارتفاعه 9.84% منذ بداية العام الحالي.

يأتي الأداء الإيجابي للسهم في وقت تواجه فيه «أبل» ديناميكيات جيوسياسية مهمة، إذ انضم رئيسها التنفيذي تيم كوك إلى وفد من قادة كبرى الشركات الأمريكية يرافق الرئيس دونالد ترامب في زيارته إلى الصين.

وتعكس مشاركة «أبل» في الوفد الأمريكي إلى الصين أهميتها الاستراتيجية في المفاوضات الرامية إلى تخفيف الحواجز والتعريفات الجمركية بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، أيدت «أبل» انتقادات «جوجل» لجهود سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إجبارها على إتاحة خدماتها لمنافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي.