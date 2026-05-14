تباين أداء البورصات العربية.. و«إعمار» تحصد نصف سيولة دبي

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية ملياري درهم، أمس، موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و953.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 583 مليون سهم، عبر تنفيذ 46.57 ألف صفقة، فيما شهدت البورصات العربية تبايناً في الأداء، وسط تحرك عرضي لأغلب المؤشرات.

وسجلت رسملة الأسهم نحو 3.762 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.814 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و948.2 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي بقيمة 495.46 مليون درهم، بما يعادل 52% من السيولة الإجمالية للسوق.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5759.17 نقطة، منخفضاً بـ0.41%، وارتفعت أسهم أرامكس 2.8%، وتعليم القابضة 2.24%، وباركن 2.2%، والرمز كوربوريشن 1.96%، في حين انخفضت أسهم طلبات 4.8%، وسلامة 4.75%، وأمان 3.8%، واكتتاب القابضة 2.88%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم بنك جي إف إتش بقيمة 21.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 10 ملايين سهم من أسهم البنك بسعر تنفيذ 2.18 درهم للسهم الواحد.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 94.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 459 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 364.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.06% عند 9705.10 نقاط.

وتصدّر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 136.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 105.9 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 94.3 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على شركة عنان للاستثمار بقيمة إجمالية 51.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 30 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 1.72 درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إمستيل لمواد البناء 5.36%، والشارقة للأسمنت 4.76%، وأوراسكوم 3.7%، وأسمنت الفجيرة 3.2%.

في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 5%، ورأس الخيمة العقارية 4.95%، وإي سفن - أذونات 4.86%، ودار التأمين 4.64%.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.17%، وقطر 0.49%، ومسقط 1.3%، فيما ارتفعت بورصتا الكويت 0.12%، والبحرين 0.34%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 1.19%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.17% ليغلق عند 11020 نقطة، بتداولات 5.6 مليارات ريال.

وتصدر سهم وفرة قائمة الشركات المنخفضة بنسبة 7%، وتراجع سهم مصرف الراجحي بأقل من 1% عند 65.80 ريالاً، وانخفض سهم معادن بنسبة 2% عند 64.55 ريالاً، وهبط سهم إعمار بنسبة 3% عند 11.06 ريالاً.

في المقابل، تصدر سهم سيسكو القابضة قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 9%، وارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 27.92 ريالاً، وصعدت أسهم الأهلي والسعودية للطاقة وبترو رابغ والأول والعربي ولوبريف بنسب تراوحت بين 1 و4%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 7.403 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.814.987 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ1.19% ليغلق عند مستوى 53416 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.85% ليغلق عند مستوى 65666 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.19% ليغلق عند مستوى 24804 نقاط.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.89% ليغلق عند مستوى 15069 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.57% ليغلق عند مستوى 20942 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.05%، إلى 3898 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 20.2 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.78 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.25 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.17 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 53 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.