صعود المؤشرات الأوروبية وسط ترقب نتائج أعمال الشركات

صعدت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، وسط ترقب ومتابعة نتائج أعمال الشركات، وارتفعت الأسهم الأوروبية، ​متعافية من انخفاض حاد في الجلسة السابقة، ​مع تراجع أسعار النفط وسط جمود مفاوضات أمريكا وإيران.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى 611.06 نقطة بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش. وأغلق المؤشر على انخفاض بأكثر من ⁠1% الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الإسباني 0.6 % وزاد المؤشر داكس الألماني 0.7 %.

وقالت بريانكا ​ساشديفا كبيرة محللي السوق ⁠لدى فيليب نوفا «تتلقى أسعار النفط دعماً قوياً من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات إلى جانب ​الضبابية ⁠بشأن الشرق ⁠الأوسط، حتى في وقت يجد فيه المتعاملون صعوبة في تحديد اتجاه واضح».

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات ⁠لندن أنه مع انتهاء نتائج أعمال الربع الأول من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الإجمالية بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن تنمو الأرباح الأوروبية 10.2 % لهذا الربع.

وقفز سهم ميرك 8% بعدما رفعت الشركة ​الألمانية نطاق توقعاتها للأرباح التشغيلية المعدلة للعام بأكمله.

وارتفع سهم أليانز 1.6 % بعدما ارتفع صافي أرباح الربع الأول لشركة التأمين 52 %.