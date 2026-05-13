صعود المؤشرات الأوروبية وسط ترقب نتائج أعمال الشركات

صعدت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، وسط ترقب ومتابعة نتائج أعمال الشركات، وارتفعت الأسهم الأوروبية، متعافية من انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مع تراجع أسعار النفط وسط جمود مفاوضات أمريكا وإيران.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى 611.06 نقطة بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش. وأغلق المؤشر على انخفاض بأكثر من 1% الثلاثاء.
وارتفع المؤشر الإسباني 0.6 % وزاد المؤشر داكس الألماني 0.7 %.
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا «تتلقى أسعار النفط دعماً قوياً من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات إلى جانب الضبابية بشأن الشرق الأوسط، حتى في وقت يجد فيه المتعاملون صعوبة في تحديد اتجاه واضح».
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أنه مع انتهاء نتائج أعمال الربع الأول من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الإجمالية بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن تنمو الأرباح الأوروبية 10.2 % لهذا الربع.
وقفز سهم ميرك 8% بعدما رفعت الشركة الألمانية نطاق توقعاتها للأرباح التشغيلية المعدلة للعام بأكمله.
وارتفع سهم أليانز 1.6 % بعدما ارتفع صافي أرباح الربع الأول لشركة التأمين 52 %.