بيانات التضخم وتوترات المنطقة تؤرقان الأسواق العالمية

انخفضت مؤشرات الأسواق العالمية بعد أن كشفت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6 % في أبريل، وهو أعلى من المتوقع. كذلك أسهمت توترات الشرق الأوسط في الضغط على الأسواق.
ففي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي هامشياً بنسبة 0.11 %، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.41 %، وهبط مؤشر «ناسداك» المجمع 1.22 %.
كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية مع انحسار الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع أسعار النفط للارتفاع وأبقى المستثمرين في حالة من التوتر. وانخفض مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.04%، وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.01 %، وهبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.95 %، ونزل مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.62 %.
أما في طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني على ارتفاع بنسبة 0.52 % إلى 62742.57 نقطة بعد أن سجل تراجعاً لفترة وجيزة. وارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» المستثمرة في مجال التكنولوجيا 4.25 % قبل إعلان نتائجها الفصلية. وارتفع سهما «ميتسوبيشي كورب» و«ميتسوي آند كو» 4.72 % و3.88 % على الترتيب. (عواصم - وكالات)