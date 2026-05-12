بيانات التضخم وتوترات المنطقة تؤرقان الأسواق العالمية

​انخفضت مؤشرات الأسواق العالمية بعد أن كشفت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6 % في أبريل، وهو أعلى من المتوقع. كذلك أسهمت توترات الشرق الأوسط في الضغط على الأسواق.

ففي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «داو جونز» ​الصناعي هامشياً بنسبة 0.11 %، وانخفض مؤشر «ستاندرد ‌آند ​بورز 500» بنسبة 0.41 %، وهبط مؤشر «ناسداك» المجمع 1.22 %.

كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية مع انحسار الآمال في التوصل إلى ​اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع أسعار النفط للارتفاع وأبقى المستثمرين في حالة من التوتر. وانخفض مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.04%، وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.01 %، وهبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.95 %، ونزل مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.62 %.

أما في طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني على ارتفاع بنسبة 0.52 % إلى 62742.57 نقطة بعد أن سجل تراجعاً لفترة وجيزة. وارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» المستثمرة في مجال التكنولوجيا 4.25 % قبل إعلان نتائجها الفصلية. وارتفع سهما «ميتسوبيشي كورب» و«ميتسوي آند كو» 4.72 % و3.88 % على الترتيب. (عواصم - وكالات)