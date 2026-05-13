الأسهم المحلية تتحرك عرضياً.. والسيولة تتخطى ملياري درهم

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية ملياري درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و803.3 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 695.65 مليون سهم، عبر تنفيذ 45.3 ألف صفقة، وسط تحرك عرضي لأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.772 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.819 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و952.6 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 365.3 مليون درهم، تعادل 45.5% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 803.3 ملايين درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5782.89 نقطة، منخفضاً بـ0.64%، وارتفعت أسهم الأسمنت الوطنية 4.85%، وديوا 2.96%، وبي إتش إم كابيتال 2.54%، وبنك المشرق 2.1%، وارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 0.9%. فيما انخفضت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 3.6%، وسبينس 3.45%، وباركن 2.7%.

وأقفل سهم إعمار العقارية على انخفاض بنسبة 2.1% عند 11.88 درهم، فيما تراجع سهم إعمار للتطوير بالنسبة القصوى عند 14.14 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم طلبات هولدينغ، حيث تراجع بنسبة 1% عند 0.891 درهم، وبتداولات قاربت 48 مليون سهم، فيما بقي سهم الخليج للملاحة على ثبات عند 2.78 درهم، وبتداولات قاربت 19 مليون سهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 58.55 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 392.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 333.97 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9699.32 نقطة، منخفضاً 0.90%.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 234 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 150.9 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 97.7 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم أوراسكوم 5.56%، ومجموعة أرام 4.2%، وأبوظبي لبناء السفن 3.9%، وأجيليتي جلوبال 2.8%.

في المقابل، تراجعت أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 4.96%، والخليج للمشاريع الطبية 4.8%، وسبيس 42 4.57%، وإشراق للاستثمار 4.55%، وأقفل سهم أدنوك للغاز على انخفاض بنسبة 3%، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.8% عند 13.82 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم بنك الاستثمار، حيث بقي على ثبات عند 0.038 درهم، وبتداولات كبيرة قاربت 177 مليون سهم، فيما انخفض سهم أدنوك للحفر بنسبة 2.1% عند 6.15 درهم، وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 1.07%، والكويتي 0.62%، والقطري 1.01%، ومسقط 0.34%، في حين ارتفعت بورصة البحرين 0.18%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 0.77%.

السعودية

تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.07% ليغلق عند 11039 نقطة، بتداولات 6.7 مليارات ريال. وتصدر سهما ساسكو وصالح الراشد قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 10%، وهبط سهم أكوا بنسبة 9% عند 182.10 ريالاً، وانخفض سهما مصرف الراجحي والأهلي السعودي بنسبة 2% عند 65.95 ريالاً و38.52 ريالاً على التوالي. في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 27.82 ريالاً، وصعد سهم العقارية بنسبة 6%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 8.047 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.822.390 تريليونات جنيه. وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ0.77% ليغلق عند مستوى 54058 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.42% ليغلق عند مستوى 66226 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.77% ليغلق عند مستوى 25102 نقطة. وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.86% ليغلق عند مستوى 14935 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.71% ليغلق عند مستوى 20825 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.69%، إلى 38967 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 14 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 2.30%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.86%، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.13%. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.