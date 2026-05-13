تراجع جماعي للعملات المشفرة

تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، لتهبط البتكوين دون 81 ألف دولار، وسط شكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وترقب بيانات التضخم الأمريكية.

وانخفضت البتكوين بنسبة 1.62% إلى 80608 دولارات، وتراجعت الإيثريوم بحوالي 2.42% عند 2282.05 دولاراً، وتراجعت الريبل بنسبة 0.85% إلى 1.4605، ودوج كوين بنسبة 2.25% إلى 10.89 سنتات.

وتأثرت السوق بحالة الحذر المسيطرة على المستثمرين مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف التصعيد، وهو ما دفع بعض المتعاملين إلى تقليص مراكزهم في الأصول الرقمية والاتجاه نحو أدوات استثمارية أكثر أمانًا.

وشهدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة تراجعاً ملحوظاً خلال الساعات الماضية، مع ارتفاع وتيرة عمليات البيع وجني الأرباح بعد المكاسب التي سجلتها بعض العملات مؤخرًا. كما انخفضت أحجام التداول نسبيًا، ما يعكس حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية.

ويرى محللون أن تحركات سوق العملات المشفرة ستظل مرتبطة خلال الفترة الحالية بمسار السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية العالمية، خاصة مع تزايد حساسية المستثمرين تجاه أي مؤشرات تتعلق بمعدلات الفائدة والسيولة في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسواق العملات المشفرة تقلبات حادة منذ بداية العام، مع تغير شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر بفعل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً.

كما زادت الضغوط على السوق بعد تشديد الجهات التنظيمية في عدة دول الرقابة على منصات التداول والأصول الرقمية، ما دفع المستثمرين إلى تبني نهج أكثر حذراً وسط مخاوف من تباطؤ السيولة وتراجع التدفقات الاستثمارية الجديدة.