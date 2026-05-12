ترقّب حذر يسيطر على أسواق المال العربية

سيطرت حالة من الترقب والحذر على أداء البورصات العربية، وشهدت أغلب المؤشرات تحركات عرضية، على وقع التطورات الإقليمية. ويعكس أداء الأسواق في تداولات أمس، تباينات واضحة في المؤشرات، مع سيولة متوسطة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوّط من المخاطر.

وتخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 1.55 مليار درهم، موزعة بواقع 926.15 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و627.86 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 560.3 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 38.7 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.807 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.848 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و959.34 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 197 مليون درهم، تعادل 31.4% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 627.86 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5820.18 نقطة، منخفضاً بـ1.39%.

وارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 3.9%، والإثمار القابضة 1.5%، وباركن 1.47%، ووطنية إنترناشيونال 1.3%، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 4.96%، وأجيليتي للمخازن 4.94%، ويونيكاي للأغذية 4.92%، والأسمنت الوطنية 4.84%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 40.18 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 13.95 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.88 درهم للسهم. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 67.34 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 364.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 297.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9787.94 نقطة، منخفضاً 0.53%.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 97.97 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 94.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 78.45 مليون درهم.

وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم أريد 10.4%، وبنك الاستثمار 5.56%، والخليج اﻻستثمارية 4.38%، و«سبيس 42» 4.2%. في المقابل، تراجعت أسهم مجموعة أرام 4.97%، وبريسايت 4.9%، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.7%، وإي سفن - أذونات 4.64%.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجعت بورصات الكويت 0.54%، وقطر 0.30%، ومسقط 0.21%، والبحرين 0.22%، فيما ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.39%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر بـ0.28%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.39% ليغلق عند 11158 نقطة، بتداولات بلغت 7.7 مليارات ريال.

وصعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 27.64 ريالاً، وشهدت أسهم قطاع إنتاج الأغذية ارتفاعاً شبه جماعي تصدرها كل من سدافكو، والمراعي، ونادك بنسب تراوحت بين 9 و10%، وصعد سهم مجموعة صافولا بنسبة 6%، وقفزت أسهم سيرا القابضة 6%، ومهارة 3%، والموارد 3%.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 67.05 ريالاً، وهبط سهم جاهز بنسبة 7%.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 13.971 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.814.343 تريليونات جنيه. وهبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بـ0.28% ليغلق عند مستوى 54475 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.26% ليغلق عند مستوى 66507 نقاط، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.28% ليغلق عند مستوى 25278 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.71% ليغلق عند مستوى 14807 نقاط، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.61% ليغلق عند مستوى 20679 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.33% إلى 3869 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 11.7 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.25 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.56 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.17 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.