5 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» في أول أسابيع مايو

تزينت 5 أسواق عربية باللون الأخضر خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، وهو ما عكس حالة من الاستقرار التي تهيمن على معنويات المستثمرين في المنطقة؛ فقد تحركت المؤشرات نحو المكاسب في معظم الجلسات.

تصدر مؤشر سوق دبي مكاسب الأسواق الخليجية خلال أسبوع، وأضاف السوق مكاسب جاوزت 22.8 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 3.35% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 28.9%، وارتفعت أسهم الصناعات الوطنية 27.8%، والنعيم القابضة 14.9%، وأمان 13.5%، ودبي الوطنية للتأمين 9.84%.

في المقابل، تراجعت أسهم أملاك للتمويل 20.1%، والمزايا القابضة 7.3%، والرمز كوربوريشن 4.97%، ويونيكاي للأغذية 3.8%، وسبينس 3.3%، وتبريد 1.45%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 1.5 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 210.25 ملايين درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذبا سيولة 205 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.51% إلى مستوى 9839.74 نقطة، رابحاً ما يفوق 15.5 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 986.55 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للحفر» بسيولة 805.3 ملايين درهم، ثم «الدار العقارية» جاذباً 676.9 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إيزي ليس 22.3%، وبريسايت 15.8%، وسبيس 42 12.75%، والخليج الاستثمارية 9.4%، وأبوظبي لبناء السفن 8.1%.

في المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 10.73%، وفيرتيغلوب 10.35%، وإي سفن 6.8%، وهيلي القابضة 6.7%، وحياة للتأمين 6.15%.

السعودية

وسجلت السوق السعودية محصلة حمراء الأسبوع الماضي بعد أن تراجع المؤشر إلى النقطة 11031.32، ليفقد 156.34 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع السابق، وبنسبة تراجع 1.4%.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالسوق السعودية بنهاية تعاملات الأسبوع 9,772.6 مليارات ريال تقريباً.

وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 28.85 مليار ريال سعودي، وكميات التداول 1.46 مليار سهم، عبر 2,520,312 صفقة.

وتصدر سهم بدجت السعودية قائمة الخسائر الأسبوعية متراجعاً بنسبة 12.86%، تلاه سهم كابلات الرياض الذي تراجع بنسبة 9.52%، ثم سهم نفوذ 9.39%، فيما تصدر سهم عناية قائمة الأكثر ربحية هذا الأسبوع بنمو 17.46%، تلاه سهم سايكو الذي ارتفع بنسبة 13.38%، ثم سهم مرافق بنمو 12.78%.

الكويت

وسجلت مؤشرات بورصة الكويت أداءً إيجابياً في الأسبوع المنتهي يوم 7 مايو، بقيادة مؤشر السوق الرئيسي الذي صعد بنسبة 1.21% إلى مستوى 9474.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بـ0.50% في 5 جلسات.

ودعم صعود المؤشرات الرئيسية ارتفاعات قطاعية شبه جماعية، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع بنحو 16%.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة ارتفاعاً إلى 53.33 مليار دينار، بزيادة 268 مليون دينار مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.

أما على صعيد التداولات، فقد ارتفعت أحجام التداولات بأكثر من 11% هذا الأسبوع إلى 3 مليارات سهم، كما صعدت قيم التداولات بأكثر من 5% مسجلة 601 مليون دينار، فيما تراجعت الصفقات إلى 157.38 ألف صفقة.

وتصدر سهم تجارة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 24.17%، تلاه سهم أولى تكافل بارتفاع 23.91%، ثم سهم الأنظمة 15.94%، فيما تصدر سهم ثريا قائمة الأكثر تراجعاً هذا الأسبوع بانخفاض نسبته 12.95%، تلاه سهم امتيازات بانخفاض 8.11% ثم سهم إنجازات الذي انخفض بنسبة 7.86%.

قطر

ارتفع مؤشر بورصة قطر العام هذا الأسبوع، مسجلاً نمواً بنسبة 2.16% أو 226.34 نقطة، ليغلق عند مستوى 10714.25 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 2.70%، لتسجل 641.34 مليار ريال، مقابل 624.46 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي.

وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 2.07 مليار ريال، وأحجام التداولات 850.65 مليون سهم عبر 131.78 ألف صفقة منفذة.

وتصدر سهم السينما قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً بنمو 9.59%، تلاه سهم استثمار القابضة الذي نما بنسبة 8.23%، ثم سهم إزدان القابضة بنمو 5.6%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم العامة قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع 15%، تلاه سهم مساندة الذي تراجع بنسبة 1.98%، ثم سهم قطر للتأمين بنسبة 1.83%.

مسقط

وفي سلطنة عمان، سجل مؤشر بورصة مسقط 30 تراجعاً هذا الأسبوع، منخفضاً من مستوى 8369.48 نقطة الأسبوع الماضي إلى مستوى 8350.53 نقطة بنهاية تعاملات هذا الأسبوع، بنسبة تراجع 0.23%.

وتراجع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بنسبة 14.74% هذا الأسبوع، كما هبط أيضاً إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 1.77%، بينما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 11.79%.

وتصدر سهم المركز المالي قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع 15.32%، تلاه سهم عمان كلورين الذي تراجع بنسبة 7.14%، ثم سهم العمانية للاتصالات بانخفاض 4.58%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم ظفار للأغذية والاستثمار قائمة مكاسب الأسهم الأسبوعية بنمو 17.71%، تلاه أبراج لخدمات الطاقة 10.49%، وسيمبكورب صلالة 9.6%.

البحرين

كما سجلت بورصة البحرين محصلة حمراء هذا الأسبوع، ليتراجع مؤشرها العام بنسبة 1.54% إلى مستوى 1941.69 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 3.56% إلى النقطة 932.74. وبلغت قيم التداولات الأسبوعية 7.879 ملايين دينار، فيما سجلت أحجام التداولات 28.839 مليون سهم.

وتصدر سهم ALBH قائمة خسائر الأسبوع بتراجع بنسبة 11.36%، تلاه سهم ESTERAD الذي انخفض بنسبة 2.38%، ثم سهم SEEF الذي هبط بنسبة 2.07%، فيما على الجانب الآخر تصدر سهم GFH قائمة الأسهم الرابحة بنمو 2.17% تلاه سهم BBK الذي ارتفع بنسبة 1.11% ثم سهم SALAM مرتفعاً بنسبة 0.91%.

بورصة مصر

وفي مصر، أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 53605.08 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 3.56%، بينما سجل مؤشر 70EGX EWI نمواً بنحو 3.36% مغلقاً عند 14500.26 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 3,753.2 مليارات جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 2.31% خلال الأسبوع.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 433.1 مليار، في حين بلغت كمية التداول نحو 9,508 ملايين ورقة منفذة على 1,023 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 458.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 12,276 مليون ورقة منفذة على 1,054 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.