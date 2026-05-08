مرونة سوق العمل الأمريكي تدعم «وول ستريت».. وتفاقم خسائر أسهم أوروبا

ارتفعت الأسهم الأمريكية الجمعة، عقب صدور تقرير الوظائف الذي أظهر مرونة سوق العمل، بالتزامن مع متابعة الأسواق التطورات بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال التعاملات صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.02% أو ما يعادل 7 نقاط إلى 49707 نقاط، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.79% إلى 7374 نقطة، وارتفع «ناسداك» المجمع 1.47 % إلى 26022 نقطة.

وصعد سهم «ميكرون تكنولوجي» 7.75% إلى 696.76 دولاراً، و«كوالكوم» 5.75% إلى 214.18 دولاراً، و«إنفيديا» 2.35% إلى 216.53 دولاراً.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، متأثرة بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية «أعلى بكثير» ضد الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع ترقب نتائج الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.69% إلى 612 نقطة، ليقلص مكاسبه على مدى الأسبوع إلى 0.14% فقط.

وتراجع مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.43% إلى 10233 نقطة، مسجلاً خسارة أسبوعية 1.26%.

كما تراجع مؤشر «داكس» الألماني 1.32% إلى 24338 نقطة، لكنه ارتفع 0.19% على مدى الأسبوع، وانخفض «كاك 40» الفرنسي بنحو 1.10% إلى 8112 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع دون تغيير.

وتجددت التوترات التجارية بين ضفتي الأطلسي بعدما اتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته في الاتفاق التجاري المبرم في يوليو الماضي، مهدداً التكتل برفع الرسوم الجمركية إلى مستوى أعلى بكثير.